|Общество
|08.04.2019
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В Иркутской области зарегистрировали уже 33 жалобы на укусы клещей
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Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 33 соответствующих обращения, из них шесть – среди детей. Исследовано 16 клещей, оказалось, что два из них из них заражены боррелиозом.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, от укусов клещей пострадали жители Иркутска, а также Иркутского, Ольхонского, Усольского, Нижнеудинского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского районов.
В государственных медицинских организациях и альтернативных прививочных кабинетах активно проводится иммунизация против вирусного клещевого энцефалита.С начала сезона привиты 15232 человека, в том числе 2046 детей. Региональное управление Роспотребнадзора напоминает, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки.
В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания. Для этого нужно использовать отпугивающие средства, носить защитную одежду, проводить само– и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию:
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