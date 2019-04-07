В Иркутской области зарегистрировали уже 33 жалобы на укусы клещей

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 33 соответствующих обращения, из них шесть – среди детей. Исследовано 16 клещей, оказалось, что два из них из них заражены боррелиозом.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, от укусов клещей пострадали жители Иркутска, а также Иркутского, Ольхонского, Усольского, Нижнеудинского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского районов.

В государственных медицинских организациях и альтернативных прививочных кабинетах активно проводится иммунизация против вирусного клещевого энцефалита.С начала сезона привиты 15232 человека, в том числе 2046 детей. Региональное управление Роспотребнадзора напоминает, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки.

В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания. Для этого нужно использовать отпугивающие средства, носить защитную одежду, проводить само– и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (Иркутск, ул. Карла Маркса, 3, тел. 8 (3952) 333-445);

Лечебно-диагностический центр МАНО (Ангарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8 (3955) 51-86-26, 95-20-02);

Диагностический центр «Здоровье» (Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 43, тел. 8 (39543) 6-78-78);

Братская районная больница (Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8 (3953) 216-004);

Усть-Илимская городская поликлиника №1 (Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8 (39535) 7-07-07, 7-77-07).