В Иркутской области зарегистрировано почти 600 детей с паллиативным статусом

Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области зарегистрировано 592 ребенка с паллиативным статусом. В связи с этим в регионе планируют развивать систему добровольческой помощи таким детям и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

Проект «Детский хоспис – это про жизнь» реализуется Советом женщин Иркутской области. Благодаря ему в регионе создана специализированная школа волонтёров «Крылья», которая начала готовить добровольцев для работы с детьми и их семьями.

– Главная его идея – организовать во всем регионе систему добровольческой помощи детям с паллиативным статусом и их семьям. Часто эти дети изолированы от сверстников из-за состояния своего здоровья, и наша задача – социализировать ребенка, вовлечь в общественную жизнь, чтобы дети и их родители не чувствовали себя одинокими, нашли поддержку, – рассказала председатель районного совета женщин Наталья Матвеева.

В октябре 2019 года на Байкальском международном салоне образования презентовали школу волонтеров «Крылья». Именно здесь пройдут обучение добровольцы, которые будут работать с неизлечимо больными детьми и их семьями. Планируется подготовить до 90 волонтёров. Они будут оказывать помощь как детям, находящимся в хосписе, так и тем, кто живет дома. В планах – организация празднования дней рождения детей и мероприятий к праздничным датам, благотворительные концерты.

Советы женщин Приангарья совместно с благотворительным фондом «Семьи Прибайкалья» намерены создать пять общественных служб «Скорая семейная помощь», проводить мониторинг условий проживания детей с паллиативным статусом и выявление потребностей их семей в различных видах помощи.

Как пояснила Наталья Матвеева, в Иркутском районе уже определены первые семьи, с которыми начнут работы волонтеры после обучения в специализированной школе. Районный совет женщин будет курировать работу каждого волонтёра и оказывать добровольцам необходимую помощь. Всего в Иркутском районе зарегистрировано девять детей с паллиативным статусом.

Всего в Иркутской области зарегистрировано 592 ребенка с паллиативным статусом. В Иркутском районе официально таких детей девять. Проект также будет реализован в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Шелеховском районе. Выбор этих территорий обусловлен тем, что в них (кроме областного центра) отсутствуют стационарные койки для детей с паллиативным статусом, обслуживанием больных занимается выездная патронажная бригада областного детского хосписа.