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10.09.2018

В Иркутскую область поступила первая партия вакцины от гриппа

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области началась прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Прививки планируется поставить более миллиону жителей региона, или 45% от численности населения. В Иркутскую область поступила первая партия вакцины и распределена по медицинским учреждениям.

– Для проведения иммунизации против гриппа организована работа прививочных бригад, также при районных больницах в постоянном режиме работают прививочные бригады, осуществляющие иммунизацию в населённых пунктах, не имеющих доступной медицинской помощи. Организовано  систематическое информирование родителей, обучающихся, работников образовательных учреждений о необходимости вакцинации против гриппа, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

На сегодняшний день привито уже почти семь тысяч человек. Для иммунизации населения против гриппа используется обновленный штаммовый состав вакцин, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения на сезон 2018-2019 годов:

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-подобный;
  • A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-подобный;
  • B/Colorado/06/2017-подобный (Victoria lineage, с двумя делециями).

Бесплатно подлежат иммунизации против гриппа дети с шести месяцев, школьники, студенты ссузов и вузов, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что самым эффективным средством защиты от гриппа является профилактическая прививка. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем проведение прививок рекомендовано ежегодно в предсезонный период активизации распространения вирусов гриппа (обычно в осенний период).

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