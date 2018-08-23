Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В южном Приангарье ожидается подъем уровня воды в реках из-за ливней.

Как сообщили Телеинформу в Иркутском УГМС, по данным на 8 утра в Иркутске выпало 65% от месячной нормы осадков, при следующей сверке данных в 20.00 этот показатель может оказаться близок к месячной норме.

При этом в ГУ МЧС по Иркутской области подчеркнули, что пока уровень воды в реках не приблизился к критическому, ситуация находится в пределах нормы.

Тем временем в Иркутске власти и коммунальщики борются с последствиями продолжающегося дождя – затоплением улиц, промоинами, отключением электричества и так далее.

Между тем в Усть-Илимске, где ливни прошли несколькими днями раньше, нанеся значительный ущерб городу, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщают городские власти, это сделано для аккумулирования сил для ликвидации последствий ливня, заключения контрактов на это в упрощенной форме и привлечения средств из резервного фонда. Власти города рассчитывают на средства из областного и федерального бюджетов.