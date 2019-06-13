В Казачинско-Ленском районе из-за подъёма уровня воды в Киренге ввели режим повышенной готовности

Казачинско-Ленский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Казачинско-Ленском районе 13 июня ввели режим повышенной готовности из-за подъёма уровня воды в реке Киренга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, к 7.00 уровень воды в районе острова Малый населённого пункта Казачинское составлял 243 сантиметра при критическом уровне в 250 сантиметров. Подъём воды произошёл из-за обильного таяния снега и осадков.

По данным пресс-службы губернатора, к полудню уровень воды в бассейне реки Киренга снизился на два сантиметра и составил 241 см. Режим повышенной готовности после этого не сняли, он действует для сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летними паводками.

На острове Малый находятся 13 жилых домов, в которых проживает 36 человек, однако, их, как и приусадебные участки, не подтопило. Организовано непрерывное наблюдение за состоянием паводковой обстановки на территории населенных пунктов района штатными и временными гидрологическими постами. В готовности находится пункт временного размещения и специализированная техника для проведения эвакуации населения на случай ухудшения оперативной обстановки.

По прогнозам Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальный уровень воды не превысит критических отметок и в течение двух суток начнет понижаться.