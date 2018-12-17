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18.12.2018

В крупных сибирских городах ищут донора для маленькой жительницы Тайшета

Тайшет, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - С 18 по 28 декабря в Иркутске, Новосибирске и Красноярске проведут донорскую акцию для спасения четырёхмесячной жительницы Тайшета Дарьи Груздевой. Девочка лечится от рака крови и ей необходим костный мозг, сообщает пресс-служба «Русфонда».

В Иркутске сдать кровь на типирование можно в медицинских офисах «Инвитро» по адресам:

  • ул. Ленина, 9
  • ул. Фурье, 15В
  • ул. Волжская, 15
  • ул. Лермонтова, 61
  • ул. Ржанова, 45/3
  • ул. Декабрьских Событий, 125.

Сдать кровь на типирование может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет при отсутствии серьёзных противопоказаний. С собой необходимо взять паспорт. Участники акции попадут в регистр доноров костного мозга. Он назван именем Васи Перевощикова – обыкновенного мальчика из российской глубинки, которому донора так и не нашли.

Как сообщает пресс-служба администрации Тайшетского района, помочь девочке можно и финансово, перечислив деньги в Русфонд или матер Дарьи Светлане Владимировне Гвоздевой на карту:

  • СБ 4276 1800 1439 4539
  • ВТБ 4893 4703 3015 9283.

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