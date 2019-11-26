В Ленинском округе Иркутска утвердили план основных новогодних мероприятий

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках празднования Нового 2020 года на территории Ленинского округа Иркутска запланировали пять основных уличных гуляний и около 30 дворовых праздников, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, 21 декабря в 16.00 пройдет праздник у ТЦ «ЕвроПарк», 23 декабря в 16.00 – в сквере «Мира», 24 декабря в 15.00 – в роще «Молодежная», 27 декабря в 12.00 – в сквере у культурно-досугового центра «Россия», 31 декабря в 18.00 – на стадионе «Иркут-Зенит».

– Это перечень основных окружных гуляний. Вместе с этим запланированы праздники во дворах и на других площадках округа, в том числе на территориях общественных пространств, которые благоустроены в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Мы продолжаем формировать сводный план новогодних мероприятий, установки горок и елок в округе. При этом обращаем внимание организаторов на необходимость соблюдать современные стандарты и нормативы при установке горок для обеспечения безопасности пребывания на них, – уточнила заместитель мэра – глава комитета по управлению Ленинским округом Татьяна Жичина.

В администрации Иркутска отмечают, что в настоящий момент в плане мероприятий более 30 различных праздников с обустройством территорий под зимние забавы для жителей округа. Их организуют комитет по управлению округом, управляющие организации, предприятия и учреждения. В частности, в КДЦ «Россия», помещениях Дома детского творчества №5 и Станции юных натуралистов администрация округа проведет традиционные праздники с вручением новогодних подарков для детей из малообеспеченных, многодетных, опекаемых семей, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов. Кроме того, новогодняя концертная программа будет организована для ветеранов и маломобильных групп населения. Новогодние театрализованные представления пройдут во всех школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования округа.

Также в округе объявлен конкурс «Новогодняя игрушка» среди общеобразовательных учреждений и активных граждан. Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (3952) 52-02-22 или на странице Ленинского округа Иркутска в соцсетях .

Кроме этого, для обеспечения досуга жителей в зимний период на территории округа будут работать 15 хоккейных кортов, шесть полей для мини-футбола и два катка общего пользования – стадионы «Иркут-Зенит» и «Локомотив». Уже в середине декабря откроется ледовый городок около ТЦ «Европарк» с горками и катком.