В марте в Иркутской области свой ВИЧ-статус проверили больше 1,2 тысяч человек

Иркутск, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в марте 2019 года во время акций Центра СПИД протестировали 1 тысячу 228 человек. Только у одного обнаружили первично положительный результат на ВИЧ, сообщает пресс-служба медучреждения. Весь март специалисты Центра СПИД выезжали с лекциями, семинарами и тренингами в школы, ВУЗы, СУЗы, посетили трудовые коллективы, реабилитационные центры для наркозависимых, интим-салоны. – Врачи отмечают, что несмотря на общую сложную эпидемическую ситуацию с ВИЧ в регионе, выявляемость болезни, вызываемой вирусом, продолжает снижаться всё с большей скоростью. В связи с этим Центр СПИД постоянно расширяет превентивную деятельность, чтобы выявить как можно больше скрытых случаев болезни. Вовремя начатое лечение способно не только остановить дальнейшую передачу социально значимого недуга между людьми, но и свести к минимуму возможный ущерб от него, – говорят в организации. Кроме того, в марте 2019 в Иркутской области 40 женщин с ВИЧ-положительным статусом родили 41 ребёнка. Все роженицы получали препараты для полной трёхэтапной химиопрофилактики передачи вируса от матери ребёнку. Случаев отказа от терапии не зафиксировано. Это позволяет специалистам предположить, что все дети, появившиеся на свет от такой особой категории матерей, будут жить без вируса в организме. Однако полностью снять каждого ребёнка с учёта по перинатальному контакту с ВИЧ-инфекцией можно будет только по достижении ими возраста 1,5 года, если результаты всех тестирований окажутся отрицательными. Как сообщалось ранее, сейчас доля вертикального заражения младенцев в ходе беременности, родов и дальнейшего кормления грудью в Иркутской области составляет менее 2%, что полностью соответствует мировым стандартам и рекомендациям ВОЗ. Тем детям, которые всё же унаследуют вирус от своих матерей, врачи обещают такую же долгую и полноценную жизнь, как и у их здоровых сверстников. Её продолжительность уже сравнялась с естественной благодаря препаратам антиретровирусной терапии. Их всем нуждающимся в иркутской области выдают абсолютно бесплатно. В общей сложности в Прибайкалье, по данным Федерального регистра пациентов, на 1 января 2019 года постоянно проживало 28 тысяч 808 человек с ВИЧ в организме. Наиболее частой причиной передачи вируса между людьми остаются незащищённые гетеросексуальные контакты. Ими были обусловлены 81,5% случаев обнаружения опасного заболевания в 2018 году. КООРДИНАТЫ: Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

центр спид Тэги: View the discussion thread.