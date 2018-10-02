В осенний призыв-2018 повестки в военкоматы Приангарья получат почти 13 тысяч человек

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Этой осенью в Иркутской области повестки в военкоматы вручат 12 тысячам 858 молодым людям в возрасте от 18 до 27 лет. Призвать на военную службу из этого количества планируется 23,7% или 3043 человека, сообщил на пресс-конференции 3 октября военный комиссар региона Сергей Карамышев.

Напомним, осенний призыв-2018 в Приангарье проходит с 1 октября по 31 декабря 2018 года.

– Из всех, кого планируется привлечь к военной службе, 1648 человек распределят служить в пехотные войска, 318 – в воздушно-космические, 268 – в ракетные войска стратегического назначения, 290 – в Росгвардию, 519 – в другие рода войск, – сообщил Сергей Карамышев. – Призывники будут проходить военную службу в Центральном (более 38%), Восточном (более 37%), Западном (более 20%) и Южном (1%) военных округах. Те, кто должен служить в Росгвардии, будут распределены в Москву и область (35%), Приангарье (17%), а также в Ростовскую и Нижегородскую области, республику Бурятия и Краснодарский край.

Отправлять призывников на сборные пункты планируется с 15 октября.

Кроме того, в Иркутской области в ходе осеннего призыва 2018 года планируется отправить в войска граждан, ранее не проходивших военную службу по состоянию здоровья и числившихся на учете военнообязанных запаса. Они имеют право написать заявление на перемедосвидетельствование, после чего могут быть признаны призывными комиссиями годными к службе.

Сергей Карамышев напомнил, что такое новшество применялось уже в весенний призыв этого года, тогда в армию отправились 10 человек: из Октябрьского и Правобережного военкоматов Иркутска – четыре человека, из Ленинского и Свердловского – два, по одному – из военкоматов Братска, Усолья-Сибирского, Черемхово и района, Слюдянского района.