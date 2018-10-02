ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Общество
03.10.2018

В осенний призыв-2018 повестки в военкоматы Приангарья получат почти 13 тысяч человек

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Этой осенью в Иркутской области повестки в военкоматы вручат 12 тысячам 858 молодым людям в возрасте от 18 до 27 лет. Призвать на военную службу из этого количества планируется 23,7% или 3043 человека, сообщил на пресс-конференции 3 октября военный комиссар региона Сергей Карамышев.

Напомним, осенний призыв-2018 в Приангарье проходит с 1 октября по 31 декабря 2018 года.

– Из всех, кого планируется привлечь к военной службе, 1648 человек распределят служить в пехотные войска, 318 – в воздушно-космические, 268 – в ракетные войска стратегического назначения, 290 – в Росгвардию, 519 – в другие рода войск, – сообщил Сергей Карамышев. – Призывники будут проходить военную службу в Центральном (более 38%), Восточном (более 37%), Западном (более 20%) и Южном (1%) военных округах. Те, кто должен служить в Росгвардии, будут распределены в Москву и область (35%), Приангарье (17%), а также в Ростовскую и Нижегородскую области, республику Бурятия и Краснодарский край.

Отправлять призывников на сборные пункты планируется с 15 октября.

Кроме того, в Иркутской области в ходе осеннего призыва 2018 года планируется отправить в войска граждан, ранее не проходивших военную службу по состоянию здоровья и числившихся на учете военнообязанных запаса. Они имеют право написать заявление на перемедосвидетельствование, после чего могут быть признаны призывными комиссиями годными к службе.

Сергей Карамышев напомнил, что такое новшество применялось уже в весенний призыв этого года, тогда в армию отправились 10 человек: из Октябрьского и Правобережного военкоматов Иркутска – четыре человека, из Ленинского и Свердловского – два, по одному – из военкоматов Братска, Усолья-Сибирского, Черемхово и района, Слюдянского района.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске