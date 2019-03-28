В первой декаде апреля в Иркутске планируют ввести особый противопожарный режим

Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Подготовку к пожароопасному периоду обсудили на совещании рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутска под председательством мэра города Дмитрия Бердникова.

В заседании приняли участие вице-мэр Иркутска Виктор Ешеев, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, прокурор Иркутска Дмитрий Прушинский, заместители мэра – председатели комитетов по управлению округами, председатели комитетов администрации Иркутска, МКУ «Безопасный город», сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области, волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По информации Гидрометцентра, в апреле ожидается ветреная погода, поэтому пожароопасный период начнется уже в первой декаде месяца. К этому времени, отметил Дмитрий Бердников, должны быть проведены подготовительные работы во всех округах, находиться в полной готовности все оперативные службы.

– С ранним сходом снежного покрова на территории города может сложиться сложная пожароопасная обстановка. Перед нами стоит острый вопрос о возможности проведения дополнительных профилактических мероприятий, – подчеркнул глава города. – Кроме того, для профилактической работы с населением необходимо привлечь волонтеров, молодежные объединения, студентов вузов.

Как рассказали главы округов, во всех районах Иркутска ведутся работы по уборке сухой травы, ликвидации несанкционированных свалок. В ежедневном режиме проходит мониторинг состояния расселенных ветхих и аварийных домов, чердаков и подвалов жилых домов. Проходят встречи с представителями ТОСов, гаражных и садоводческих кооперативов по соблюдению правил пожарной безопасности и принятию своевременных противопожарных мер на подведомственной территории.

Председатель комитета городского обустройства Елена Федорова рассказала, что с целью обеспечения пожарной безопасности в Иркутске осуществляется круглосуточное патрулирование всех городских лесов.

– Кроме того, проводятся работы по прочистке просек, пожарных разрезов, минерализованных полос и дорог противопожарного назначения, ликвидации сухостоев. В каждом районе города определены места размещения специальной техники и пожарного инвентаря для оперативной помощи пожарным в тушении возгораний, – подчеркнула Елена Федорова.

Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов дал высокую оценку работе администрации, отметив, что в Иркутске проведен большой объем подготовительных работ.

– В Иркутске ведется планомерная работа, но в пожароопасный период необходимо работать в усиленном режиме. Прошу особое внимание уделять исторической деревянной застройке Иркутска. В период неблагоприятных погодных явлений мы будем выставлять дополнительную технику, – подчеркнул Валентин Нелюбов. – Особый противопожарный режим на территории Иркутска будет введен ориентировочно в первой декаде апреля.

Дмитрий Бердников поручил главам округов совместно с представителями Государственной противопожарной службы определить участки, на которых возможно провести предупреждающие противопожарные мероприятия. Кроме того, в рамках соблюдения правил благоустройства проработать вопрос о возможности привлечения собственников к административной ответственности за захламление земельных участков.