В Приангарье 22 мая второй раз с начала пандемии коронавируса за сутки зафиксировали 95 новых случаев заболевания

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 22 мая в Иркутской области зарегистрировано 958 случаев инфицирования COVID-19. Прирост к предыдущим суткам составил 95 человек – такая цифра в регионе была зарегистрирована во второй раз с момента начала пандемии, сообщила на брифинге 22 мая и.о. зампредседателя правительства Приангарья Валентина Вобликова. Из этих 95 случаев 32 зафиксировано среди вахтовых работников. Их к настоящему времени инфицировано 298 человек. Прибавление из обсерваторов составило +4 человека. Таких случаев всего зарегистрировано 72. В целом, через обсерваторы с 18 марта в Приангарье прошли около 2,5 тысячи человек. Они прибывали в регион из-за рубежа, а позднее – из неблагополучных по эпидемиологической обстановке субъектов РФ. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом госпитализированы. Кроме того, за сутки 22 человека выздоровели, к выписке готовятся еще примерно столько же, сообщила Валентина Вобликова. Она подчеркнула, что выписывают людей только после двукратного отрицательного анализа на коронавирус. Всего в регионе выздоровели 203 человека. Количество умерших от COVID-19 за сутки не изменилось – их восемь человек. Однако за этот период скончались еще двое от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом. Общее количество таких смертей зарегистрировано девять, все – в Иркутске. От COVID-19 скончались пять человек в Иркутске, по одному – в Бодайбо, Усть-Куте, Куйтунском районе. Из общего количества зараженных 56 – дети в возрасте до семи лет. Как отметила Валентина Вобликова, среди них не зафиксировано тяжелых форм заболевания. Всего в Иркутской области новая коронавирусная инфекция зарегистрирована почти в 40 муниципальных образованиях, на первом месте по количеству зараженных – Иркутск (445 случаев), на втором Усть-Кут (218), на третьем – Иркутский район (82). Кроме того, сравнительно много случаев зафиксировано в Бодайбо (65). Наиболее часто коронавирус в регионе передается по контакту, отметила и.о. зампредседателя областного правительства. – Особенно это стало заметно после майских праздников, когда города и поселки были заполнены людьми, которые массово нарушали режим самоизоляции, – пояснила Валентина Вобликова, напомнив, что 75% инфицированных в регионе болеют бессимптомно, что повышает риск заражения окружающих. Кроме того, она отметила, что впервые за последние годы в Приангарье в конце весны был зарегистрирован высокий рост заболевания внебольничной пневмонией. Больше таких случаев было зафиксировано там, где уже были больные COVID-19 – это Иркутск, Братск, Бодайбо, Ангарск, Иркутский район. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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