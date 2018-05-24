В Приангарье фиксируют снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией

Иркутская область, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным эпидемиологов, в первом квартале 2018 года общая заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди населения Иркутской области снизилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как сообщает пресс-служба регправительства, эти данные озвучили на подведении итогов всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», прошедшей в регионе с 14 по 20 мая и приуроченной ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Во время акции свой ВИЧ-статус проверили 2098 человек. Антитела к вирусу иммунодефицита выявили у 19 человек (0,9% всех протестированных). Специалисты отмечают: полученные данные оказались ниже прогнозируемых. Результат менее 1% вновь выявленных случаев ВИЧ среди такого значительного количества людей в регионе, где болеет каждый 70-й житель, может свидетельствовать об эффективности предпринимаемых профилактических мер. – Причины нынешнего снижения выявляемости в ходе акции «Стоп ВИЧ/СПИД» мы еще изучим, однако с большой долей вероятности мы можем прогнозировать, что в этом году ВИЧ-инфекцией вновь заболеют меньше жителей региона, чем в прошлом, и это снижение будет более заметно. Но во многом это зависит от того, как себя поведет само население: правила безопасности в условиях, когда с вирусом в организме живет уже слишком много людей, необходимо неукоснительно соблюдать, – прокомментировала предварительные результаты акции главный врач иркутского Центра СПИД Юлия Плотникова. СПРАВКА: С 2015 года массовые профилактические и просветительские мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа и проводимые силами сотрудников Центра СПИД и волонтеров, увеличили охват населения в 85 раз, а число желающих узнать свой ВИЧ-статус выросло в 78 раз. Доля выявленных положительных результатов на ВИЧ во время данных акций с 2015 года снизилась в четыре раза.

Сейчас в Иркутской области зарегистрированы около 33 тысяч человек, больных ВИЧ-инфекцией, наиболее частой причиной заражения становятся незащищенные гетеросексуальные контакты. Ими обусловлены 76,1% всех вновь выявленных случаев в 2017 году.

Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от нее можно по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-22-99. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

правительство иркутской области

центр спид

юлия плотникова Тэги: View the discussion thread.