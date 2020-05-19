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Общественная жизнь в Иркутской области
20.05.2020

В Приангарье к утру 20 мая выявлено 780 случаев заражения коронавирусом

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на утро 20 мая официально зарегистрировано 780 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.

Таким образом, прирост к предыдущим суткам составил 34 случая. Все заболевшие госпитализированы. Из общего числа вновь выявленных заражений один – из обсерваторов, еще 23 – у вахтовых работников.

Также за сутки на девять человек увеличилось количество выздоровевших. Теперь их число составляет 169 человек.

На прежнем уровне осталось число летальных исходов – семь и еще семь – от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

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Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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