В Приангарье коронавирус подтвержден еще у 20 человек

Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за прошедшие стуки коронавирусная инфекция обнаружена еще у 20 человек. По данным оперштаба, всего в регионе 354 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Сейчас госпитализировано 254 человека. Выздоровело 94, в том числе девять за прошедшие сутки. Количество летальных исходов осталось прежним – шесть человек. В пресс-службе губернатора отмечают, что накануне президент РФ Владимир Путин озвучил меры поддержки, которые будут предоставлены населению – в том числе, и в Иркутской области. В частности, президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребенка до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских детей. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введенные меры поддержки. По 5 тысяч рублей в месяц на детей до трех лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по половине прожиточного минимума на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 тысячи рублей на ребенка, далее – ежемесячно) и по три тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка их семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребенка. Кроме того, глава государства вводит новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – половина суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника. Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введенную ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 млн предприятий. Граждане России, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. Кроме того, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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