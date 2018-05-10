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10.05.2018

В Приангарье стартовал набор волонтеров на фестиваль «Алтаргана»

Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области открыт набор в волонтерскую группу, которая будет участвовать в оргработе международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана». Анкеты принимаются до 1 июня 2018 года.

Напомним, само мероприятие состоится в Иркутске и поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района с 5 по 8 июля.

Как сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья, заявки принимают от всех желающих, которые старше 18 лет, имеют хорошую физическую форму, коммуникабельны, стрессоустойчивы и ответственны, а также знают и/или свободно владеют бурятским и монгольским языками.

Чтобы вступить в волонтерскую группу необходимо:

  • заполнить заявку (форма заявочной анкеты на сайте www.etno.pribaikal.ru) и отправить ее на адрес: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript с пометкой «Волонтер» до 1 июня.
  • пройти индивидуальное собеседование, по результатам которого будет сформирован окончательный список добровольных помощников.
  • отобранные волонтеры должны будут пройти обучение за несколько дней до начала основных мероприятий.
  • Дополнительная информация по телефону: 8 (3952) 380-140.

Отмечается, что волонтеры будут принимать участие во всех этапах организационной работы фестиваля – от подготовки до его закрытия. Также они будут помогать участникам и гостям ориентироваться по городу, местам проведения различных конкурсов и соревнований. В качестве поощрения волонтеры получат бесплатный билет на Гала-концерт фестиваля.

СПРАВКА:

  • «Алтаргана» – главное мероприятие по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры бурятского народа. Зародившись в виде песенного конкурса в 1990 году в Монголии, фестиваль вырос в большой и крупный форум, способствующий духовному единению и консолидации народа, проживающего в разных регионах Российской Федерации и других государствах.

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