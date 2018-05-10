|Общество
|10.05.2018
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В Приангарье стартовал набор волонтеров на фестиваль «Алтаргана»
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Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области открыт набор в волонтерскую группу, которая будет участвовать в оргработе международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана». Анкеты принимаются до 1 июня 2018 года.
Напомним, само мероприятие состоится в Иркутске и поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района с 5 по 8 июля.
Как сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья, заявки принимают от всех желающих, которые старше 18 лет, имеют хорошую физическую форму, коммуникабельны, стрессоустойчивы и ответственны, а также знают и/или свободно владеют бурятским и монгольским языками.
Чтобы вступить в волонтерскую группу необходимо:
Отмечается, что волонтеры будут принимать участие во всех этапах организационной работы фестиваля – от подготовки до его закрытия. Также они будут помогать участникам и гостям ориентироваться по городу, местам проведения различных конкурсов и соревнований. В качестве поощрения волонтеры получат бесплатный билет на Гала-концерт фестиваля.
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