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Общественная жизнь в Иркутской области
19.05.2020

В Приангарье умер еще один заразившийся коронавирусной инфекцией

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 19 мая зарегистировано 746 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Умер еще один человек с подтвержденным COVID-19.

Прирост к предыдущим суткам составил 48 случаев. По данным регионального оперштаба, из числа новых случаев инфицирования 15 зарегистрировано у вахтовых работников, которых всего заболело на сегодняшний день 195 человек. Еще восемь случаев – из обсерваторов.

Всего госпитализированы 572 человека. Зарегистрировано в общей сложности семь летальных случаев, еще семь – от иных заболеваний, не связанных с COVID-19. Выздоровели 160 человек (+15 к предыдущим суткам).

В Приангарье умер еще один заразившийся коронавирусной инфекцией

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, по всем случаям регистрации новой коронавирусной инфекции определен круг контактных, с передачей их для медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

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