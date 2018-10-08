В Приангарье за неделю подхватили ОРВИ почти 14 тысяч человек

Иркутская область, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Иркутской области находится на неэпидемическом уровне – с 1 по 7 октября зарегистрировано 13 тысяч 744 случая заболевания ОРВИ, в том числе 9681 – дети до 14 лет.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, во всех возрастных группах населения не наблюдается роста заболеваемости. В рамках прививочной кампании против гриппа на сегодняшний день привиты 447 тысяч 315 жителей области, в том числе 156 тысяч 460 детей. Всего запланировано привить 45% от численности населения региона.

Для иммунизации применяется вакцина отечественного производства «Совигрипп», содержащая актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа: A A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-подобный, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-подобный, B/Colorado/06/2017-подобный (Victoria lineage, с двумя делециями).

За счет средств, выделенных из федерального бюджета, прививки проводятся населению из групп высокого риска – детям с шести месяцев, учащимся 1-11 классов, студентам вузов и ссузов, взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, призывникам, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что самым эффективным средством защиты от гриппа является профилактическая прививка. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем проведение прививок рекомендовано ежегодно в предсезонный период активизации распространения вирусов гриппа (обычно в осенний период).