|Общество
|15.05.2018
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В Приангарье за неделю сняли с себя клещей более 1100 человек
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Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 7 по 13 мая за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 1107 человек, в том числе 288 детей.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 2351 случай присасывания клещей. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года – 2288.
Вирусологической лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области и лабораториями других учреждений исследовано за неделю 579 клещей (за сезон – 1248), из них заражено клещевым энцефалитом – 10, боррелиозом – 143, другими клещевыми инфекциями – 35. С подозрением на клещевые инфекции госпитализированы три человека, лабораторно подтвержден диагноз клещевой боррелиоз у одного человека и один – клещевой риккетсиоз.
На территории Приангарья начали проводить акарицидные обработки. В обязательном порядке им подлежат территории детских оздоровительных учреждений, баз отдыха, кемпингов. На сегодняшний день противоклещевые обработки проведены на территории 400 га.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию:
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