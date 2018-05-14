В Приангарье за неделю сняли с себя клещей более 1100 человек

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 7 по 13 мая за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 1107 человек, в том числе 288 детей.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 2351 случай присасывания клещей. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года – 2288.

Вирусологической лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области и лабораториями других учреждений исследовано за неделю 579 клещей (за сезон – 1248), из них заражено клещевым энцефалитом – 10, боррелиозом – 143, другими клещевыми инфекциями – 35. С подозрением на клещевые инфекции госпитализированы три человека, лабораторно подтвержден диагноз клещевой боррелиоз у одного человека и один – клещевой риккетсиоз.

На территории Приангарья начали проводить акарицидные обработки. В обязательном порядке им подлежат территории детских оздоровительных учреждений, баз отдыха, кемпингов. На сегодняшний день противоклещевые обработки проведены на территории 400 га.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию:

в Иркутске: Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций, ул. Карла Маркса, 3, тел. 8 (3952) 333-445;

в Ангарске: медико-санитарная часть № 36, 7-й квартал, 1, тел. 8 (3955) 57-15-30, 57-16-34, лечебно-диагностический центр МАНО, 6А микрорайон, 12, тел. 8 (3955) 51-66-37, 51-86-26, 95-29-47;

в Усолье-Сибирском: диагностический центр «Здоровье», Комсомольский проспект, 43, тел. 8 (39543) 6-78-78, поликлиника №2 ОГБУЗ Усольская городская больница, ул. Ленина, 71, тел. 8 (39543) 6-39-52;

в Братске: ОГБУЗ «Братская районная больница», ул. Курчатова, 2, тел. 8 (3953) 44-23-60, 216-004.