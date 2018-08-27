В Приангарье за неделю зарегистрировали 227 обращений по укусам клещей

Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье отмечается снижение активности клещей. С 20 по 26 августа за медицинской помощью по этому поводу обратились 227 человек, в том числе 97 детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

С подозрением на клещевые инфекции госпитализированы три человека, при этом лабораторно подтверждено по одному диагнозу клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, а также два случая клещевого риккетсиоза.

Вирусологические лаборатории Иркутской области исследовали за сезон 7981 клеща, из них заражено клещевым энцефалитом – 1,5%, боррелиозом – 24,5%.

Всего с начала эпидемического сезона в Иркутской области 14450 человек пострадали от присасывания клещей, в том числе 3381 ребенок. Показатели обращаемости находятся на уровне 2017 года.

Акарицидные обработки в местах массового пребывания населения и на территории образовательных и оздоровительных учреждений проведены на площади 2075 га, во всех случаях обработки проведен контроль качества и эффективности. Продолжен контроль за вакцинопрофилактикой против вирусного клещевого энцефалита, на сегодняшний день в Иркутской области иммунизировано более 73 тысяч человек.

Провести исследование клеща и получить необходимую медицинскую помощь, включая экстренную профилактику можно по следующим адресам:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций. Иркутск, ул. Карла Маркса, 3, тел. 8 (3952) 333-445).

Медико-санитарная часть № 36. Ангарск, 7-й квартал, 1, тел. 8 (3955) 57-15-30, 57-16-34).

Лечебно-диагностический центр МАНО. Ангарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8 (3955) 51-66-37, 51-86-26, 95-29-47).

Диагностический центр «Здоровье». Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8 (39543) 6-78-78).

Поликлиника №2 ОГБУЗ Усольская городская больница. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д.71, тел. 8 (39543) 6-39-52.

ОГБУЗ «Братская районная больница». Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8 (3953) 44-23-60, 216-004.