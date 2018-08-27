|Общество
|28.08.2018
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В Приангарье за неделю зарегистрировали 227 обращений по укусам клещей
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Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье отмечается снижение активности клещей. С 20 по 26 августа за медицинской помощью по этому поводу обратились 227 человек, в том числе 97 детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
С подозрением на клещевые инфекции госпитализированы три человека, при этом лабораторно подтверждено по одному диагнозу клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, а также два случая клещевого риккетсиоза.
Вирусологические лаборатории Иркутской области исследовали за сезон 7981 клеща, из них заражено клещевым энцефалитом – 1,5%, боррелиозом – 24,5%.
Всего с начала эпидемического сезона в Иркутской области 14450 человек пострадали от присасывания клещей, в том числе 3381 ребенок. Показатели обращаемости находятся на уровне 2017 года.
Акарицидные обработки в местах массового пребывания населения и на территории образовательных и оздоровительных учреждений проведены на площади 2075 га, во всех случаях обработки проведен контроль качества и эффективности. Продолжен контроль за вакцинопрофилактикой против вирусного клещевого энцефалита, на сегодняшний день в Иркутской области иммунизировано более 73 тысяч человек.
Провести исследование клеща и получить необходимую медицинскую помощь, включая экстренную профилактику можно по следующим адресам:
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