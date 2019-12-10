В Приангарье за первую неделю декабря почти 16 тысяч человек подхватили ОРВИ

Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области со 2 по 8 декабря зарегистрировали 15 тысяч 935 случаев заболевания ОРВИ, из них 12 тысяч 182 – у детей. В Иркутске зафиксировано 6333 обращения, включая 4775 – по поводу детей.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, этот уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 45%. При этом за неделю участились случаи обращения к врачам среди пациентов всех возрастов. По данным мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов заболеваемость связана с циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

Отметим, в Иркутской области завершается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день привиты 1 млн 171 тысяча 379 человек, что составляет 46,6% от численности населения области. В том числе вакцинированы 242 тысячи 143 человека на территориях, пострадавших от паводков. Всего запланировано привить 1 млн 258 тысяч жителей Приангарья.

Региональное управление Роспотребнадзора рекомендует жителям Иркутской области в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ принимать меры личной и общественной профилактики, в том числе избегать контактов с лицами с признаками заболеваний, сократить время пребывания в местах массового скопления людей, носить медицинские маски, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, осуществлять влажную уборку и проветривание помещений, вести здоровый образ жизни.