Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за сутки 13 мая коронавирус выявили еще у 95 человек. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания составило 475. Об этом сообщает оперштаб.

Все 95 инфицированных помещены в больницы. По данным на утро 14 мая всего госпитализировано 363 человека, из них 49 из обсерваторов.

На шесть человек выросло количество излечившихся от коронавирусной инфекции и теперь составляет 106 случаев. Количество летальных случаев не изменилось – шесть.