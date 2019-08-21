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22.08.2019

В реках нескольких районов Иркутской области 22 августа на 10-55 сантиметров поднялся уровень воды

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В реках нескольких районов Иркутской области 22 августа на 10-55 сантиметров поднялся уровень воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– Повышение уровня воды отмечается в реке Иркут в районе села Баклаши Шелеховского района, в реке Бирюса в районе поселка Шиткино Тайшетского района и в реке Ока на 10-55 сантиметров. На остальных реках ожидается преимущественно понижение уровня, – отметили в ведомстве.

Также МЧС сообщает, что 23 августа в Иркутскую область придут ливни и грозы. Однако уровень воды в реках 23 и 24 августа понизится на 5-40 сантиметров.

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