«В синем море, в белой пене…», или где иркутяне предпочитают отмечать Новый год

Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ни для кого не секрет, что многие иркутяне предпочитают отмечать Новый год, отправившись в путешествие. Они выбирают самые разные маршруты: как заграничные, так и местные. «Телеинформ» выяснил, какие направления популярны у иркутян в новогодние каникулы 2020 года. Заграничный туризм По традиции, самыми популярными туристическими направлениями по-прежнему остаются Таиланд и Вьетнам. Во-первых, потому, что есть прямые рейсы из Иркутска. Во-вторых, относительно немного времени занимает перелет. В-третьих, это не так бьет по карману. – Новинка этого сезона – путевки в Арабские Эмираты. В этом году туда запустили прямой рейс из Иркутска, поэтому жители региона стали отдавать предпочтения этому направлению. Бюджет таких поездок определить сложно: все зависит от состава семьи и звездности отеля. Бывает, что семье из восьми человек тур обходится в 800 тысяч рублей и это нормально, а семье из двух человек тур в тот же отель обойдется в 100 тысяч на человека. Так со всеми турами. Главное, помнить, что новогодние даты – это всегда плюс 20-30% к стоимости, а то и больше. Выгоднее всего обходится раннее бронирование, – отмечает менеджер «Меридиан-тура» Алёна Стрельцова. Также она отметила, что многие воспользовались скидками «Черной пятницы», это тоже хороший способ сэкономить. Иркутяне разобрали все варианты, предложенные на ноябрьскую распродажу. – Хорошо берут также Доминикану, Кубу, но туда уже нужно лететь из Москвы. Интересный новогодний эксклюзив – туры на Ямайку. Она активно продается. Цены на все путевки в сравнении с прошлым новым годом немного подросли, но это стандартная ежегодная тенденция. В лидерах, конечно, Таиланд. Неплохо берут Вьетнам, но там сейчас не самый лучший сезон – сильная волна, ветер и дожди. Поэтому и путевки туда стоят не так дорого, можно уложиться в 135 тысяч на двоих за 11 ночей. Правда, это будет двухзвездочный отель и без питания. Более-менее комфортные варианты стоят от 75 тысяч рублей на человека, – поделилась Алёна Стрельцова. Она также дала совет для тех, кто хочет немного сэкономить на новогодних заграничных поездках. Лучше всего брать билеты на 23 или 25 декабря, а не прямо перед Новым годом. Такие путевки стоят дешевле, чем с вылетом 29 декабря или 2 января. Директор туристического агентства «Синдбад-турс» Оксана Егорова рассказала, что иркутяне в этом году удивили менеджеров своим выбором. – Таиланд и Вьетнам – это само собой, но для многих эти направления стали товарами повседневного спроса. Люди ездят туда регулярно, когда выпадает отпуск, а в Новый год хочется ощущения праздника. Многим Таиланд и Вьетнам такого ощущения уже не дает. Люди пресытились Азией. Поэтому в этом году активно покупают круизы по разным морям. Это понятно, потому что круиз – это смена впечатлений, это шикарные лайнеры с казино, ресторанами и увеселительной программой. Для женщин это особый повод выгулять все свои наряды и бриллианты. Круизы продаем и по Карибским островам, по южным морям, а также по северным морям, например, по Балтике. Это тоже пользуется спросом, поскольку не все хотят встречать Новый год в лете и жаре. Если брать круизы по Балтийскому морю, то туристы смогут увидеть все страны новогодней и рождественской Европы во всем их великолепии. Те, кто любят жаркие страны, выбирают круизы на Филиппины, Мальдивы, Сейшелы. Для нас было удивлением, что в этом году спрос по круизным направлениям вырос на 15-20% в сравнении с 2018 годом, – прокомментировала Оксана Егорова. Она также добавила, что круизы обходятся минимум в одну тысячу евро на человека. Местный туризм Что же касается туристических маршрутов Иркутской области, то тут эксперты отмечают, что новогодние каникулы для нашего региона – межсезонье. Однако значительная масса туристов съезжается на Байкал не только изо всех уголков Приангарья, но и из других регионов и даже стран. Индивидуальный гид и организатор туров Роман Стрельченко сообщает, что в эти праздники повезет туристов в Баргузинскую долину. – Она находится на Байкале с бурятской стороны, через Улан-Удэ на северо-восток. Место привлекательно тем, что там есть, где комфортно разместиться, потому что жить зимой в палатках – экстрим. В Баргузинской долине красивые горы, дацаны, разные святые места и самое главное – термальные источники, не испорченные человеком. Купаться в них в тридцатиградусный мороз невероятно круто. Тур в Баргузинскую долину хорош еще тем, что дорога дальнная, живописная, состоит из нескольких этапов. Можно заехать в Улан-Удэ, Иволгинский дацан, в самой долине множество дацанов и священных мест, – рассказал Роман Стрельченко. Такая поездка рассчитана на 5-6 дней и обойдется в 20 тысяч рублей на человека. В стоимость входит дорога, размещение, питание и все экскурсии. По словам Романа Стрельченко, ехать на Ольхон на Новый год особо смысла нет, потому что только-только перестает ходить паром, лед еще не встал до такой степени, чтобы можно было переезжать на своих машинах. Переправляться на «хиусах» - небольшое удовольствие, так как холодно. Если народ и едет, то на Малое Море и исключительно на турбазы. – Можно было бы на Новый год поехать в Монголию, я несколько лет возил людей в Улан-Батор. Но сейчас туда делают дорогу, поэтому поездка отнимет много лишнего времени. Нет смысла. Часть народа отправится в Байкальск на горнолыжку, часть – пойдет в походы на Мамай, Листвянка будет вся «гудеть». Еще, конечно, поедут на Аршан, – уверен Роман Стрельченко. Статистика от Сибирской Байкальской ассоциации туризма Председатель «Сибирской Байкальской ассоциации туризма» Игорь Коваленко отмечает, что иркутяне достаточно активны в новогодние каникулы. Если речь идет о заграничных турах, то это не только Таиланд и Вьетнам, но еще и Доминикана, Куба. Туда летают через Москву, туры обходятся недешево, однако в запросах иркутян эти направления имеются. – Китай тоже есть в запросах иркутян. Однако поездки туда подорожали, поэтому наблюдается некоторый спад. Среди китайских курортов жители нашего региона предпочитают остров Хайнань. Что касается внутреннего туризма, то наши люди предпочитают отдых на природе с красивыми видами, однако с размещением в гостиницах. Сейчас уже почти все гостиницы на берегу Байкала забронированы до апреля. Однако кое-какие путевки на новогодние каникулы еще можно подобрать. Количество туристов на Байкале зимой растет из года в год. Иностранцев у нас пока несколько больше, чем русских, но это происходит, в частности, из-за большого потока китайских туристов. Кроме того, к нам приезжают из соседних регионов, даже из Москвы, можно встретить туристов из Европы. Теперь туризм в Иркутской области стал практически круглогодичным, – отметил Игорь Коваленко. Он добавил, что пока менее востребованные месяцы – это ноябрь и апрель, однако СБАТ уже разработала интересные туры, которые позволят увидеть ледоход на Байкале. Единственным минусом туризма Иркутской области Игорь Коваленко называет отсутствие инфраструктуры необходимого уровня комфорта, однако из года в год регион делает правильные шаги в этом направлении. Туризм является консолидатором всех сфер экономической деятельности, поэтому важно уделять его развитию должное внимание. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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