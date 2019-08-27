В Тулуне начнет работать Межведомственный консультационный центр для жителей пострадавших от наводнения

Тулун, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне в четверг по адресу ул. Ленина, 79 начнет работу объединенный Межведомственный консультационный центр для пострадавших от наводнения.

Жители города и района смогут получить консультации специалистов региональных министерств по различным отраслям, сообщает пресс-служба губернатора.

По вопросам выплат за утраченные сельхозугодья помогут специалисты министерства сельского хозяйства, по вопросам выплат по утере имущества, получения свидетельств на приобретение жилья – сотрудники министерства социального развития, опеки и попечительства, по вопросам трудоустройства – специалисты центров занятости. Проблемы по приобретению и строительству нового жилья, проведению капитального ремонта помогут решить специалисты министерства строительства, дорожного хозяйства, а также специально созданной службы заказчика и Фонда капитального ремонта Иркутской области. Сотрудники министерства экономического развития, Фонда поддержки предпринимателей, представители уполномоченного по правам предпринимателей Иркутской области будут консультировать представителей малого бизнеса. Также в консультационном центре будут принимать специалисты территориальных отделений Фонда социального страхования, ПФР, паспортных столов, МФЦ.

Консультационные центры, расположенные в помещениях учебных заведений педагогического училища и медицинского колледжа, будут закрыты для подготовки зданий к учебному году. Только в Аграрном техникуме по адресу ул. Горячкина, 12 останется пункт, где будут работать специалисты социальной защиты. По-прежнему будет работать центр, расположенный в Управлении социальной защиты по Тулуну и Тулунскому району ул. Чкалова, д.35 А.