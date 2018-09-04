В Усольском районе открыли новое пожарное депо

Усольский район, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Тайтурка Усольского района открыли новое здание пожарного депо пожарной части № 147. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На поставку и устройство здания ангарного типа в 2018 году бюджет области выделил 9,3 млн рублей. Бойцы части отвечают за безопасность пяти населенных пунктов Усольского района с населением более 15 тысяч человек.

Отметим, в регионе действует план перспективного развития областной пожарно-спасательной службы на период 2017-2020 годов. Обновляется автопарк пожарно-спасательной службы региона, ремонтируются и строятся здания пожарных депо.

В 2016-2017 годах построены и введены в строй два здания пожарных частей в посёлке Тихоновка Боханского района, посёлке Шелехово Тайшетского района. В этом году будут сданы в эксплуатацию еще три здания пожарных депо – в посёлке Забитуй Аларского района, посёлке Тыреть Заларинского района, посёлке Кимильтей Зиминского района на общую сумму более 31 млн рублей.