В усольской Мальте открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне

Усольский район, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Мальта Усольского района 9 мая торжественно открыли памятник воинам-землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщает депутат Заксобрания Иркутской области Павел Сумароков.

Автор памятника – всемирно известный скульптор Иван Зуев. На мемориальных досках высечены имена мальтинцев, ушедших на фронт и не вернувшихся с полей сражений. Памятник возведён на средства «Народных инициатив».

Мэр Усольского района Виталий Матюха и председатель думы Усольского района Надежда Глызина подчеркнули, что памятные места и обелиски должны быть в каждом селе и служить непрестанным напоминанием о героическом прошлом наших соотечественников. Всего в Усольском районе осталось 13 ветеранов Великой Отечественной войны.