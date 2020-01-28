Виктория Дворниченко: рак на ранних стадиях в Иркутской области выявляют почти в 54% случаев

Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам 2019 года на ранних стадиях рак выявляли чуть чаще, чем в половине случаев. Чаще всего жители Приангарья страдают от опухоли легких, кожи и желудка. Об этом на пресс-конференции 28 января сообщила главный врач Иркутского онкологического диспансера Виктория Дворниченко.

– Очень важна ранняя диагностика, потому что онкологические заболевания излечимы только на ранних стадиях, – подчеркнула главный онколог региона. – Российская амбулаторная система несовершенна: из-за несогласованной маршрутизации больного мы теряем время. Поэтому настороженность должны проявлять именно амбулаторные врачи.

Она пояснила, что выявление рака на поздних стадиях в Иркутской области составляет 25% от общего количества случаев, по России эта цифра несколько меньше, 20%. Почти 54% в Приангарье приходится на диагностику рака первой-второй стадии. В целом выявляемость рака в регионе составляет 559 случаев на 100 тысяч человек. При этом около 25% пациентов онкодиспансера приходят только с подозрением на онкологию, а не с подтвержденным заболеванием.

– Поздний рак нас просто «топчет», очень сложно с ним бороться. Без общей лечебной сети выполнить эту задачу невозможно. Президент Владимир Путин выделяет сейчас достаточно большие средства на модернизацию общей лечебной сети, практически, во всех субъектах РФ – это будет покупка оборудования. Сейчас благодаря президентской программе идет оснащение в разных городах региона – это Братск, Ангарск, Усолье-Сибирское, где предполагается установить новые компьютерные и магнитно-резонансные томографы, – сообщила Виктория Дворниченко. – Так что, особенно в связи с посланием президента Федеральному Собранию, надеемся на переоснащение медицинских учреждений.

Она также рассказала о наиболее распространенных в Иркутской области видах онкозаболеваний. Это рак молочной железы и в области гинекологии – у женщин, у мужчин – рак предстательной железы. Общие для всех распространенные виды онкологии – рак легкого, кожи и желудка.