Высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности прогнозируются в ряде районов Иркутской области

Иркутская область, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области прогнозируют высокий уровень пожарной опасности и повышение уровня воды в северных реках.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на региональное УГМС, 15 августа на реке Витим отмечается повышение уровня воды на 10-60 сантиметров. На реках Уда, Бирюса предполагается преимущественно понижение уровней воды на 15-45 сантиметров, на остальных реках области – преимущественно колебания до пяти сантиметров.

16-17 августа на левобережных притоках реки Ангары ожидается преимущественно понижение уровней воды на 5-55 сантиметров.

На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется мониторинг уровней воды.

16-18 августа местами в Катангском и в Эхирит-Булагатском районах ожидается высокая четвертого и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов.

С введением третьего-пятого классов пожарной опасности людям запрещено посещение лесной зоны, подчеркивают в МЧС. При обнаружении лесного пожара просят сообщать о нем в Единую диспетчерскую службу по лесам Иркутской области – 8 (395 2) 22-99-68, либо на прямую линию лесной охраны – 8-800-100-94-00.