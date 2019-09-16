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17.09.2019

Власти Иркутской области до конца года должны сформировать нормативно-правовую базу по обращению с животными

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - До конца 2019 года в Иркутской области должна быть сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая порядок применения принятого в 2018 году федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Кроме того, к этому сроку местные власти должны определиться с местами под собачьи площадки.

Об этом 17 сентября журналистам рассказали начальник отдела государственного пограничного ветеринарного контроля и внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Иркутской области Елена Смаркалова и начальник отдела правового и информационного обеспечения службы ветеринарии Иркутской области Владимир Банько.

Напомним, необходимость урегулировать законодательно порядок содержания животных и ответственность за них хозяев обсуждалась и признавалась более 10 лет, «под сукно» за это время отправилась не одна законодательная инициатива в этой сфере. Решительным толчком для принятия такого документа стала волна массовых выступлений в защиту животных, особенно – после дела «хабаровских живодерок».

Федеральный закон и ряд изданных вслед за ним подзаконных актов регламентируют содержание домашних животных и ответственность за них хозяев, так и ситуацию с дикими зверями и «животными без владельца». В частности, прилагаемым к закону постановлением правительства РФ определен перечень диких животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В него входят ядовитые змеи и лягушки, пауки, скорпионы, млекопитающие хищники, крокодилы, несколько видов обезьян, птиц, рыб и так далее. Теперь таких животных можно будет содержать только в специализированных питомниках, зоопарках и так далее – причем все они должны будут до 2022 года получить соответствующую лицензию.

Ограничивает закон и содержание «потенциально опасных» пород собак. Их хозяева теперь нигде не могут выгуливать без поводка и намордника, если только речь не идет об огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки на праве собственности. Правда, утвержденный отдельным постановлением правительства РФ перечень пород, относящихся у потенциально опасным, вызывает некоторое недоумение. В нем всего 13 пунктов и в большинстве из них прописаны редкие или вовсе несуществующие официально породы собак.

Первой в этом списке идет порода «акбаш» – одна из национальных пород Турции, действительно крупная и требующая жесткой дрессировки, но не признанная официально в России, то есть в родословной у собаки эта порода указана не может быть. Вторым пунктом идет американский бандог – бойцовый метис питбулей, стаффордширов и мастиффов, не признаваемый официально большинством кинологических организаций и не имеющий стандартов породы. На третьей позиции оказался амбульдог – американский бульдог. На четвертой – представитель редкой, близкой к вымиранию породы бразильский бульдог. На пятом месте чуть менее редкая порода булли кута или пакистанский мастифф, требующий грамотной работы с кинологом с малолетства. Шестое место занимает алапахский чистокровный бульдог, которых во всем мире насчитывается по разным данным до 120 до 150 особей. Седьмым пунктом идет бэндог, причем поисковики все запросы по этой таинственной породе переадресуют к фигурнату второго пункта, так что найти различие между бэндогом и американским бандогом крайне затруднительно. Восьмой и девятый пункты еще больше радуют разнообразием – в одном упоминаются волко-собачьи гибриды, во втором – волкособ, гибрид волка. На десятом месте оказалась и вовсе мифическая порода гуль дог – предположительно, в постановление правительства вкралась опечатка, которую никто не заметил, а речь идет о гуль донге – пакистанском бульдоге, впрочем, тоже не признанной ни одной из кинологических организаций. Идущий в списке одиннадцатым питбульмастиф, видимо, тоже является метисом, неизвестным официальной кинологии. На 12 месте оказалась еще одна неизвестная науке северокавказская собака – можно лишь предположить, что подразумевали под ней авторы одноименную овчарку. Ну и последний пункт – всевозможные метисы вышеперечисленных пород.

Соответственно, все прочие породы собак перед законом оказываются равны. Документ гарантирует им защиту от жестокого обращения, регламентирует порядок ухода за домашними животными и их содержания. В частности, он требует при выгуле домашних животных держать их на поводке при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; убирать за любимцами продукты их жизнедеятельности в местах и на территориях общего пользования. При этом надевать на этих животных намордники документ их владельцев не обязывает, даже если речь идет, например, о перевозке в лифте ротвейлера или добермана. Также закон запрещает выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных. Что, к слову, требует еще и от муниципалитетов до начала нового года определиться с такими местами и официально их утвердить.

Отдельно закон упорядочивает деятельность зоопарков и тому подобных организаций. Но, что особенно важно, документ регулирует работу питомников и приютов для животных, в том числе тех, которые занимаются отловом безнадзорных собак и кошек по муниципальным контрактам. Ранее в Иркутске неоднократно волонтеры возмущались тем, что не могут попасть на территорию таких приютов, чтобы передать корм для животных и убедиться в том, что их содержат в адекватных условиях. Сейчас закон обязует владельцев питомников пускать на их территорию всех желающих помочь животным и проверит их содержание в рабочие часы. Кроме того, документ вводит систему общественных контролеров – это люди, вероятно, из числа зоозащитников, которые будут иметь соответствующее удостоверение и смогут контролировать работу приютов, вести там фото- и видеосъемку, а при выявлении нарушений – направлять соответствующие заявления в надзорные органы.

Еще одно новшество в законе, касающееся работы приютов – теперь при отлове безнадзорных животных занимающиеся этим специалисты должны будут заниматься видеофиксацией процесса. То же самое требование касается и выпуска стерилизованного и чипированного зверя на прежнее место. В связи с этим, как отметил Владимир Банько, сейчас прорабатыватся вопрос увеличения финансирования из областного бюджета мероприятий по отлову безнадзорных собак.

Федеральный закон за жестокое обращение с животными и ряд других нарушений предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Но вот какую именно – пока специалисты затрудняются сказать. Сам документ рамочный и требует принятия соответствующих нормативно-правовых актов субъектами РФ. Причем требуется не только сформировать новую законотворческую базу, но и пересмотреть уже существующие нормы. Например, в Иркутской области сегодня законодательство использует формулировку «безнадзорные животные», тогда как федеральный закон предусматривает понятие «животное без владельца». Все это должно быть урегулировано в регионе до 1 января 2020 года.

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Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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