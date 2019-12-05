Во Втором Иркутске почтят память погибших во время авиакатастрофы самолёта «Руслан»

Иркутск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Во Втором Иркутске 6 декабря проведут акцию памяти в годовщину падения самолёта АН-124 «Руслан». Авиакатастрофа произошла 6 декабря 1997 года.

Как сообщается на странице Иркутского авиазавода в соцсети «ВКонтакте», мероприятие начнётся в 14.45 у храма Рождества Христова. К мемориальной плите, размещённой здесь, придут местные жители, руководители, предприятия коллеги, друзья и родственники, соседи тех, чья жизнь оборвалась в тот декабрьский день.

– Зажгут 72 поминальные свечи, положат на черный мрамор с именами погибших живые цветы и застынут в минуте молчания. Столько лет минуло, а боль утраты не прошла. Будем помнить о них всегда, – отмечается в сообщении.

Напомним, 6 декабря 1997 года транспортный самолёт, вылетев с территории иркутского авиазавода, потерпел крушение через 25 секунд после взлета. АН-124 рухнул на дом №45 по улице Гражданская. Хвост самолета существенно задел дом №120 по улице Мира, а остальные обломки – находившееся рядом здание детского дома. В катастрофе погибли все находившиеся на борту самолета 23 человека – восемь членов экипажа и 15 пассажиров, – а также 49 человек на земле, в том числе 14 детей. Десятки семей остались без жилья. Фотография дома, который буквально «разрубил» хвост самолёта, стала символом катастрофы.