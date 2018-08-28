Волонтеров эстафеты огня 29-й всемирной зимней универсиады набирают в Иркутске

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский региональный волонтерский центр объявил набор волонтеров для проведения эстафеты огня 29-й всемирной зимней универсиады. Факел пронесут по центральным улицам Иркутска, сообщает пресс-служба регионального Минспорта. – Планируется набрать 70 волонтеров. Они будут помогать организаторам эстафеты по 10 функциональным направлениям, в том числе встречать гостей в аэропорту, администрировать VIP-помещения, сопровождать факелоносцев в течение всего маршрута, обеспечивать медицинское сопровождение, а также помогать непосредственно в момент зажжения чаши огня на главной сцене эстафеты, – рассказала председатель правления Иркутского регионального волонтерского центра Анастасия Дубровина. Прежде чем приступить к работе, добровольцы пройдут отбор и обучение по своим функциональным направлениям. Заполнить анкету волонтера Эстафеты можно по ссылке , имена волонтеров станут известны уже в середине сентября. На память участники получат в подарок форму – ветровку, шарф, шапку и перчатки. Напомним, на минувшей неделе стал известен список факелоносцев в Иркутской области – ими стали известные спортсмены, лидеры молодежного и добровольческого движения, люди, добившиеся успеха в образовании, науке, культуре и других сферах. Среди них – ректор ИРНИТУ Михаил Корняков, председатель правления Иркутского регионального волонтерского центра Анастасия Дубровина, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы, участница Олимпийских игр, чемпионка универсиады Ольга Курбан и другие. СПРАВКА: 29-я всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года по 11 видам спорта. По традиции универсиаду предваряет эстафета огня. В этом году она стартует 20 сентября 2018 года и пройдет по 30 городам России. Закончится путешествие огня Универсиады в марте 2019 года в Красноярске. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гражданские инициативы

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