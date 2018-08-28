|Общество
|29.08.2018
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Волонтеров эстафеты огня 29-й всемирной зимней универсиады набирают в Иркутске
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Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский региональный волонтерский центр объявил набор волонтеров для проведения эстафеты огня 29-й всемирной зимней универсиады. Факел пронесут по центральным улицам Иркутска, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
– Планируется набрать 70 волонтеров. Они будут помогать организаторам эстафеты по 10 функциональным направлениям, в том числе встречать гостей в аэропорту, администрировать VIP-помещения, сопровождать факелоносцев в течение всего маршрута, обеспечивать медицинское сопровождение, а также помогать непосредственно в момент зажжения чаши огня на главной сцене эстафеты, – рассказала председатель правления Иркутского регионального волонтерского центра Анастасия Дубровина.
Прежде чем приступить к работе, добровольцы пройдут отбор и обучение по своим функциональным направлениям. Заполнить анкету волонтера Эстафеты можно
Напомним, на минувшей неделе стал известен список факелоносцев в Иркутской области – ими стали известные спортсмены, лидеры молодежного и добровольческого движения, люди, добившиеся успеха в образовании, науке, культуре и других сферах. Среди них – ректор ИРНИТУ Михаил Корняков, председатель правления Иркутского регионального волонтерского центра Анастасия Дубровина, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы, участница Олимпийских игр, чемпионка универсиады Ольга Курбан и другие.
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