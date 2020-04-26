Восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Иркутской области

Приморский край, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приморье снова начало работать игорное заведение Tigre de Cristial. Посетители обязаны соблюдать ряд правил, таких как: не снимать маску и рассаживаться на определённом расстоянии от присутствующих. Казино ведёт свою деятельность на правах системобразующих организаций, не нарушая указ правительства. При этом азартные игры для местных жителей будут доступны с 12:00 и до ночи. Для этого нужно иметь при себе карту постоянного участника. Если клиенты нарушают правила самоизоляции, то будут нести за это ответственность и администрация предупреждает о подобных правилах.