|Общество
|26.04.2020
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Восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Иркутской области
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Иркутская область, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – По данным оперативного штаба на утро 26 апреля, в Иркутской области официально подтверждено 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В настоящее время лечение проходят 65 человек, из которых 13 были госпитализированы из обсерваторов. Один «транзитный» заболевший уехал в Забайкальский край, еще 25 пациентов вылечились и выписаны под наблюдение. Количество летальных случаев не изменилось, их по-прежнему 4.