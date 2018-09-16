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17.09.2018

За неделю в иркутском аэропорту досмотрели трех поросят и козу

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - За неделю в иркутском аэропорту на внутренних линиях досмотр прошли 11 собак и кошек, три поросенка, одна коза, 2002 аквариумных рыбки.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, также на внутренних линиях инспекторы проконтролировали перевозку 1495 кг рыбы и морепродуктов, 60 кг кормов и кормовых добавок, 31 кг готовой продукции и 1500 доз семенной жидкости крупного рогатого скота.

На международных рейсах проверена перевозка двух собак и кошек в Корею и Китай.

В соответствии с запретом ввоза на территорию Российской Федерации грузов, подлежащих ветеринарному контролю, без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов за неделю на рейсах, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ, изъято и уничтожено 16 партий – 14,1 кг продукции. Наложено 13 административных штрафов на общую сумму 6 тысяч 500 рублей.

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