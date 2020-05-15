За сутки в Иркутской области выявлено 75 новых случаев заболевания коронавирусом

Иркутская область, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – По информации оперативного штаба на утро 17 мая, в Иркутской области за сутки выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Общее количество зараженных – 601 человек, в том числе 141 вахтовик и 51 человек госпитализирован из обсерваторов.

За сутки выздоровело 11 человек, общее число вылечившихся составляет 142 человека.

Количество смертельных случаев не изменилось, их по-прежнему 6. Также известно, что 7 человек, зараженных коронавирусом, умерли от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.