Законопроекты о бесплатном питании в школах для особых категорий детей приняты по инициативе депутатов ЗС Приангарья

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На прошедшей 20 ноября сессии Законодательного собрания региона принято два законопроекта, касающиеся бесплатного питания в школах для отдельных категорий детей. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

В окончательном чтении приняты законопроекты, предусматривающие обеспечение детей-инвалидов бесплатным горячим питанием в школах Иркутской области. Авторами законодательной инициативы выступили спикер областного парламента Сергей Сокол, депутаты Кузьма Алдаров, Ирина Синцова, Лариса Егорова и Георгий Любенков.

По словам председателя профильного комитета Ирины Синцовой, в Иркутской области проживает более 12,5 тысяч детей-инвалидов, из них более 2 тысяч обучаются в школах. При этом только около 800 человек получают бесплатное питание в школе, так как воспитываются в многодетных и малообеспеченных семьях.

Поправками ко второму чтению предложено установить, что при наличии у школьника права на обеспечение бесплатным питанием по нескольким основаниям, родители смогут выбрать, по какому именно из оснований будет питаться ребенок. Как пояснила Ирина Синцова, очевидно, что это будет в рамках данного законопроекта, которым предусмотрено двухразовое питание в объеме 60% от суточного рациона ребенка.

Еще одна поправка, внесенная депутатами, направлена на сохранение права инвалидов, достигших возраста 18 лет, и продолжающих обучение в муниципальных и частных школах, на обеспечение бесплатным питанием до завершения обучения.

Кроме того, парламентарии предусмотрели, что родителям, чьи дети-инвалиды не могут посещать школу, и на основании заключения медицинской организации их обучение организовано на дому, будет выплачиваться компенсация стоимости бесплатного двухразового питания.

Законы вступят в силу с 1 января 2020 года.

Кроме того, в первом чтении принят законопроект об обеспечении бесплатным питанием школьников из многодетных и малоимущих семей после достижения ими 18-летнего возраста. Законопроект подготовлен и внесен по инициативе спикера областного парламента Сергея Сокола.

Как было отмечено, школьникам из многодетных и малоимущих семей предоставляется бесплатное питание, а при отсутствии организованного питания – набор продуктов питания. Однако право на меры социальной поддержки предоставляется многодетным семьям, имеющим в своем составе детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Проектом закона предлагается сохранить для 18-летних школьников, ранее пользовавшихся льготой, возможность получать бесплатное питание до окончания обучения.