Заксобрание включилось в работу по выполнению поручений президента о бесплатном горячем питании для школьников

Иркутский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Организацию доставки учеников на школьных автобусах, а также обеспечение школьников питанием проверили депутаты областного парламента под председательством Сергея Сокола в ходе рабочей поездки в Иркутский район. Как сообщает пресс-служба облпарламента, участие в мероприятии приняли председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Ирина Синцова и член комитета по бюджету, финансово-экономическому и налоговому законодательству Галина Кудрявцева. Парламентарии посетили Марковскую среднюю общеобразовательную школу. Как рассказала директор учебного заведения Елена Ехлакова, сейчас в школе обучается 1877 человек. Классы оборудованы новой мебелью, в школе отремонтирован бассейн, установлено новое оборудование в актовом зале и медицинском кабинете. При этом, как отметила директор, школа переполнена почти в два раза. Но самая большая проблема, по ее словам – это подвоз учеников. Всего школу обслуживает 13 автобусов, они привозят более тысячи человек. Детей собирают более чем из двухсот населенных пунктов и садоводств, маршруты очень сложные, дороги часто плохого качества, а общая протяженность каждого из маршрутов составляет от 166 до 360 км. Как рассказала Елена Ехлакова, школьных автобусов не хватает, расходы на бензин высокие, нет теплого гаража, автобусы стоят на улице. Сергей Сокол подчеркнул, что в Иркутской области проблема организации школьных перевозок остается актуальной, в частности в Иркутском районе население стремительно увеличивается, и вопрос со школами стоит особенно остро. – Прирост населения в городах, поселках, пригородных территориях не должен сказываться на комфорте школьников и на качестве обучения. Необходимо принять все меры для комфорта детей, для того, чтобы ничто не мешало образовательному процессу. Президент Владимир Путин поручил правительству страны совместно с регионами определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые изменения в национальный проект «Образование». Нам нужно оперативно включиться в эту работу, – сказал Сергей Сокол. Спикер также отметил, что в рамках сессии областного парламента 29 января будет проведен муниципальный час, посвященный вопросам школьного питания и организации доставки детей в школы в муниципальных образованиях области. Кроме того, как напомнил спикер, с 1 января во всех школах области дети с ОВЗ должны получать бесплатное двухразовое питание. Закон был принят на майской сессии регионального парламента, в бюджете области на эту меру поддержки предусмотрели 152 млн. рублей. В Марковской школе питание по этому закону получают 84 ребенка. Кроме того, бесплатные обеды дают 330 ребятам из малообеспеченных семей. Всего в школьной столовой питаются больше тысячи детей. На вопрос спикера, есть ли техническая возможность выполнить поручение президента и дополнительно обеспечить бесплатным питанием учеников младших классов, руководство школы ответило утвердительно. Всего в области, по предварительным данным, необходимо будет дополнительно обеспечить питанием 141 тысячу учеников первого-четвертого классов. На это приблизительно потребуется около 3,5 миллиардов рублей в 2021 году. Эта информация была озвучена на оперативном совещании временно исполняющего обязанности губернатора области Игоря Кобзева. В работе совещания принял участие Сергей Сокол. – Президент России в своем послании сделал особый акцент на вопросе школьного питания, в частности, он предложил ввести бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы с 1 сентября 2020 года, – сказал Сергей Сокол. – В течение последних двух лет мы ведем активную работу по поддержке семей с детьми. Сегодня в нашем регионе бесплатное питание получают не только дети из малообеспеченных семей, но и дети-инвалиды, и дети с ОВЗ, а также дети из семей, пострадавших в результате летнего паводка. Теперь вместе с коллегами из правительства области нам необходимо обеспечить бесплатным питанием всех учащихся начальных классов. Частично обеспечение этой меры поддержки ложится на региональный бюджет, мы уже сейчас готовы начать работу над корректировкой областной казны. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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