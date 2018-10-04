Зарплаты, компенсации и совместная работа профсоюзов и власти – в Иркутске обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 4 октября на заседании Совета Иркутского профобъединения обсудили социально-экономическую ситуацию в Иркутской области и действия организаций профсоюзов в этих условиях. Мероприятие проводилось в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», который отмечается 7 октября. Как отметил председатель регионального объединения профсоюзов Александр Оболкин, в Иркутской области в последнее время увеличивались многие показатели – индекс промышленного производства, объемы строительства, при этом снижались объемы задолженности по зарплатам. Например, напомним, проблемным предприятием является ООО «Искра», которое до сих пор не выплатило своим сотрудникам около 600 тысяч рублей. Кстати, среднемесячная зарплата работников крупных и средних организаций Иркутска в первом полугодии 2018 года превысила 50 тысяч рублей. – Рост средней заработной платы, в том числе, был обусловлен повышением минимального размера оплаты труда до 100% величины прожиточного минимума с учетом повышающих районных коэффициентов. Сейчас ведется работа над подготовкой регионального трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате на 2019 год, процесс переговоров по этому вопросу уже идет, – сказал Александр Оболкин. Он также отметил в своем выступлении, что с начала года долги по выплате зарплат в регионе сократились в 3,1 раза. Показатель просроченной задолженности уменьшился с 23,4 до 7,6 млн рублей. Из числа должников вышли пять организаций различных форм собственности, семь все еще состоят в этом списке. Представители профобъединений различных отраслей выступили с докладами о своей работе. Почти все они предложили для закрепления кадров на местах рассмотреть вопрос по предоставлению лицам в возрасте до 30 лет, работающим в организациях на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, выплачивать районный коэффициент из областного бюджета в полном размере с первого дня работы, если они проживали в этих районах не менее пяти лет до этого. Заместитель председателя дорожной территориальной организации российского профсоюза железнодорожников Виктор Громов отметил, что такая норма на сегодняшний день действует, например, в Красноярском и Забайкальском краях. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что региональное правительство готово совместно с профсоюзами работать над формированием кадровой политики в рамках подготовки пятилетнего Госплана, чтобы выработать единую позицию по этому вопросу. – Должна быть единая позиция подготовки рабочих кадров для региона. Несмотря на значительную потребность в работниках, сохраняется структурный дисбаланс выпускаемых из высших учебных заведений специалистов и имеющегося спроса – предложения рабочей силы. В этом направлении нам надо заниматься созданием собственного регионального вуза, который должен будет помочь справиться с этим вопросом, – сказал Сергей Левченко. Он также рассказал собравшимся, что Иркутская область ежегодно принимает участие в реализации государственных программ Российской Федерации. Так, в 2018 году регион участвует в реализации 15 государственных программ РФ. Наибольший объем средств в 2018 году будет направлен на предоставление социальных выплат населению в рамках госпрограмм Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» и «Содействие занятости населения», мероприятия по развитию здравоохранения, образования, сельского хозяйства, в том числе по устойчивому развитию сельских территорий и ряда приоритетных проектов «Формирование современной городской среды», «Безопасные и качественные дороги». Вслед за губернатором слово взял спикер областного парламента Сергей Сокол. – Очень интересно было послушать руководителей профсоюзных организаций. Профсоюзы Иркутской области всегда отличало заинтересованное и неравнодушное отношение к защите интересов трудящихся. Вы играете ключевую роль в заключении трехсторонних соглашений. Я считаю, этот разговор нам нужно обязательно продолжить, и почему бы не сделать это на площадке Заксобрания, – отметил Сергей Сокол. Он заявил, что конструктивный опыт взаимодействия областной профсоюзной организации с Законодательным собранием будет продолжен. – Вы можете на нас рассчитывать. Государственная политика, в первую очередь, должна развиваться в направлении защиты интересов трудящихся, и при этом мы считаем, что нужно руководствоваться не амбициями, а здравым смыслом и интересами людей. Все мы понимаем, что, ничего не меняя, трудно обеспечить новое качество труда и более высокие зарплаты, – сказал спикер ЗС. Он отметил, что областной парламент обратит внимание на озвученные на заседании проблемы, например, такие как повышение гарантированной части оплаты труда учителей и качество дороги к райцентру Качугского района. – Совместно как с исполнительной властью, так и представителями компаний-работодателей, уверен, мы сможем реально изменить экономику и сохранить и создать рабочие места, повысить уровень жизни людей. Еще раз подчеркну, что мы полностью готовы к взаимодействию, – заключил Сергей Сокол. Участие в заседании Совета приняли также представители государственных внебюджетных фондов России и ассоциации ИРОР «ПТиП». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр оболкин

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