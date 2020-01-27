В режиме ожидания: турбизнес Приангарья – о коронавирусной инфекции, поездках в Китай и преждевременной панике

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Китае – вспышка коронавирусной инфекции, отдельные случаи заболевания зафиксированы в соседних странах. Телеинформ опросил ряд туристических фирм Иркутска, чтобы выяснить, поубавилось ли у горожан желание отдохнуть в Юго-Восточной Азии. Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались. Между тем, 24 января в Иркутске с подозрением на коронавирусную инфекцию был госпитализирован житель КНР, прибывший поездом из Пекина. Однако диагноз не подтвердился. Также на особом контроле стоят пять студентов из Китая, обучающиеся в Байкальском государственном университете. Ректорат БГУ напрямую обратился к главному врачу Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимиру Хабудаеву. В итоге у них был диагностирован вирус гриппа А. Кроме того, в Бурятии с подозрением на коронавирус госпитализирован уроженец Забайкалья, который путешествовал по Азии – результаты его анализов будут известны вечером 27 января. Турфирма «Пегас Туристик» – В линейке нашего продукта нет туров с прямым перелетом в Китай. Поэтому комментировать по ситуации с рейсами в Китай я не могу, поскольку у меня нет информации. Если мы говорим о турах в другие азиатские страны, то ни опасности, ни паники нет. Мы постоянно очень тесно работаем с Роспотребнадзором, и если какая-то опасность возникнет, мы сразу же примем меры. Турфирма «Трансаэро» – Особой паники нет. Некоторые туроператоры приостановили продажу путевок в Китай до 17 февраля 2020 года, сейчас планируют вывезти тех, кто там находится, новые путевки пока не продаются. Например, «Дальневосточный феникс», который находится в Благовещенске, сегодня сообщил нам, что в связи со сложной ситуацией туры в эту страну временно приостанавливаются с 27 января, но не указал, до какого времени – вероятно, пока не нормализуется обстановка. За возвратом или отменой авиабилетов на регулярные рейсы никто из пассажиров у нас не обращался. Авиакомпании, которые занимаются регулярными рейсами в Китай, пока нас не уведомляли о приостановке полетов. Турфирма «Планета-Турс» – Официально туры в Китай приостановлены. Но сами люди пока не сдают путевки, хотя, конечно, переживают. Мы решили, что подождем день-два и дальше будем по ситуации смотреть. Путевок непосредственно на Хайнань мы продаем мало, и в ближайшее время у нас поездок туда нет, больше популярны другие направления. Соответственно, мы с эпидемией напрямую не столкнулись. Но туристы, которые едут в Таиланд или Вьетнам, конечно, переживают. Пока успокаиваем, потому что официальной информации на прошлой неделе еще не было. Как дальше будет, сложно сказать. На Хайнане у нас сейчас никого нет. Сама вернулась неделю назад из Гонконга – пока не прилетела в Россию, не знала, что происходит. Я считаю, что у нас слишком все преувеличено: меры, конечно, принимать нужно, но не пугая людей. Турфирма «Гилон-групп» – У нас, слава богу, не было туристов, поехавших в провинцию Хайнань, и такой проблемы [с отказом от путевок] нет. Но, конечно, люди звонят, спрашивают, как там ситуация в смежных странах – в Таиланде, во Вьетнаме, – переживают. Но у нас более-менее спокойно. Еще рано говорить что-то определенное. Но паника, конечно, пошла – по Хайнаню. Во всех группах, у кого туристы по Хайнаню, там ситуация тяжелая. По остальным странам туристы тоже переживают, звонки были даже сегодня, но пока все ждут дальнейших событий. Турфирма «Синдбад» – Крупные туроператоры приостановили до 17 февраля продажи туров в Китай, это можно увидеть на их сайтах. Что касается других стран, то все в дежурном режиме. Запрета на выезд туда нет. У туристов вопросы есть, как и размышления, отказаться или ехать. Но это они решают самостоятельно. Никаких рекомендаций по поводу путешествия в эти страны нет. В Юго-Восточной Азии сейчас в разгаре туристический сезон, в целом у нас там много туристов – но не в Китае, как-то так сложилось. Со стороны выезжающих запросов на возврат пока не поступало. Я думаю, больше информации люди получают здесь, на родине, а там, между пляжем и отелем, особо негде и некогда новости читать. Турфирма «Байкальская Виза Авиа» – Нашей компании повезло – у нас последние туры в Китай были в декабре прошлого года. Тогда все прошло спокойно. А в январе я не бронировал, поэтому нас, тьфу-тьфу, всеобщая паника миновала. Но вообще народ, конечно, беспокоится. Сейчас пошли и «утки» всякие, дезинформация. Пока ждем, что будет дальше. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: бгу

иркутск

приоритет иркутск

туризм Тэги: View the discussion thread.