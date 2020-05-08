Жителей Иркутской области поздравляют с Днем Победы

Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области и Иркутска поздравляют жителей региона с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые жители Иркутской области! Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу дорогой ценой. Подвиг старшего поколения навсегда останется в памяти еще на многие годы. Наши земляки, не жалея сил, воевали на полях сражений, трудились в тылу, чтобы мы сегодня могли жить и работать. Низкий поклон нашим ветеранам, которые не только отстояли Родину, но и восстанавливали страну после войны. От себя лично и от имени Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» поздравляю жителей Иркутской области с днем славы и доблести нашего народа – Днем Великой Победы. От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия и добра! Депутат Государственной думы ФС РФ, секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие земляки! 9 Мая – это праздник, это день памяти, гордости и бесконечного преклонения перед нашими родными, кто выстоял и победил. В каждой советской семье своя история подвига и преодоления, своя история бескорыстного служения и любви. Первыми, кто ранним утром 22 июня 1941 года лицом к лицу столкнулся с врагом, были пограничники. Известно, что немецким командованием на взятие линии погранзастав отводилось не более получаса, но советские солдаты держались часами, сутками, разрушив планы фашистов на молниеносное вторжение. После первых же боев в части Вермахта пришел приказ: «Пограничников в плен не брать!». Но они и не сдавались. В первые дни войны потери в погранвойсках были колоссальными – свыше 90 процентов. А до 9 мая 1945 года из всех 168 000 пограничников СССР дожили лишь 962 бойца. Среди тех, кто принял первым удар фашистов, выжил и прошел всеми дорогами Великой Отечественной войны, через поражения и победы, был связист Борис Григорьевич Жаринов. На портале «Память народа» навечно лежит пожелтевший приказ от 6 октября 1944 года о награждении старшего сержанта Жаринова медалью «За боевые заслуги». Кроме этой медали, Борис Григорьевич был награжден орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, медалью «За оборону Кавказа». Борис Жаринов – мой дед. Есть хорошая русская поговорка: «Иван, родства не помнящий, есть раб». Поэтому важно, чтобы наши дети знали и чтили историю своей семьи, своей страны. Умели сострадать и быть благодарными за мирное небо над головой, за возможность жить счастливо и беззаботно. А мы, взрослые, обязаны рассказывать о подвиге наших отцов и дедов, идти в одном строю «Бессмертного полка», учить наших детей гордиться и помнить великий подвиг великого народа в самой кровопролитной Отечественной войне. Вам, дорогие фронтовики, ветераны, труженики тыла, вечная благодарность, пожелания здоровья, благополучия и тепла. Вы заслужили их и своим подвигом, и своей жизнью. С праздником! Депутат Государственной думы РФ Сергей Тен Уважаемые земляки! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы! Этот праздник отзывается радостью и болью в сердцах всех россиян. Победа в Великой Отечественной войне – это торжество сплочения нашего народа. Не жалея физических и душевных сил, собрав в кулак волю и мужество, преодолев все трудности и лишения, Вы отстояли независимость любимой Родины. Мы чтим ваш боевой и трудовой подвиг! Память об этом навсегда останется в сердцах благодарных потомков. Спасибо за мирное небо над головой, за возможность жить и воспитывать детей! В сегодняшней ситуации вы являетесь достойным примером стойкости и выдержки. Ваш жизненный путь помогает нам преодолеть трудности и сохранить веру в победу! Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни! Депутат Государственной думы ФС РФ, координатор партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Иркутской области Андрей Чернышев Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года! Этот всенародный праздник навсегда вписан в историю страны кровью миллионов бойцов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины. День Победы был мечтой и надеждой всех советских людей, с которой они жили, воевали и погибали на полях сражений, трудились, не жалея сил в, тылу. Каждый прошедший год удаляет нас от самой страшной войны прошлого столетия. И наша задача сделать все, чтобы сохранить историческую правду о тех сражениях и о том, какой ценой досталась Великая Победа. Сегодня мы склоняем голову перед нашими ветеранами за беспримерное мужество и героизм, за счастливую жизнь и будущее наших детей. Подвиг советского солдата навсегда останется примером верности долгу и преданности Отчизне. В этот торжественный и светлый день от души желаю успехов во всех делах и начинаниях, здоровья, счастья и мирного неба над головой! Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Дорогие жители Иркутской области! Поздравляю Вас со знаменательной датой с 75-летием со Дня Великой Победы! В народной памяти навсегда останутся мужество и подвиг тех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. День Победы – это гордость, радость со слезами на глазах. Миллионы людей по всей стране разделяют эти чувства вместе в этот майский день. Отстоять мир удалось ценой невероятных усилий и жертв. Об этом нам, наследникам Победы, необходимо помнить всегда и передавать эту память следующим поколениям. Дорогие ветераны и труженики тыла! Спасибо вам за мирное небо над головой! Желаем в этот праздничный день крепкого здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа! Дорогие жители Иркутской области, искренне желаю вам благополучия и семейного счастья! Пусть всегда в ваших домах будут мир! Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области Дмитрий Бердников Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! От имени депутатов Законодательного собрания поздравляю вас с Днем Победы! Три четверти века прошло с памятного дня 9 мая 1945 года. Все дальше от нас события Великой Отечественной войны, все меньше рядом с нами очевидцев тех трагических лет нашей истории. Сегодня наш священный долг – не дать померкнуть памяти о той цене, которую нашей Родине пришлось отдать за свободу и независимость. Сделать все возможное, чтобы будущие поколения так же, как и мы гордились величайшим подвигом нашего народа. Особые слова признательности и низкий поклон – ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Дорогие друзья! В этот важный и значимый для всех нас день искренне желаю вам здоровья, благополучия, всего самого доброго и, конечно, мирного неба над головой! Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников Уважаемые иркутяне! Примите искренние поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая – священный, самый дорогой для каждого из нас праздник. Великая Победа является бесценным достоянием нашего народа. Чтим и искренне гордимся подвигом наших дедов и прадедов! Мы в неоплатном долгу перед ветеранами. Это поколение героев-победителей, отстоявших свободу и независимость Отчизны, возродивших нашу страну в тяжелые послевоенные годы. Иркутск внес свой весомый вклад в Победу. Более 20 тысяч наших бойцов ушли сражаться на фронт, иркутяне обеспечивали надежный тыл для страны, самоотверженно трудясь на предприятиях и в госпиталях. Мужество и героизм земляков будут всегда служить примером верности долгу и преданности родному Отечеству! В силу обстоятельств в этом году мы не можем провести торжественные мероприятия на городских площадях, пройти в Бессмертном полку, обнять наших дорогих ветеранов. Но тем сильнее проявляется духовная основа Дня Победы. Это праздник не на улице – он в сердце каждого, в каждой семье, в каждом доме. Позвоните старшим родственникам, расскажите, как дороги они вам. Посмотрите с детьми и внуками семейный альбом. Мы обязаны передать потомкам правду о войне, воспитать их достойными и честными людьми. День Победы – это праздник, который прочно связывает поколения общей памятью, гордостью и болью великих утрат. Позже мы обязательно проведем в Иркутске праздничные мероприятия, достойные юбилея Великой Победы! А сегодня я желаю вам, дорогие земляки, счастья, здоровья и всего самого доброго! Берегите себя, берегите своих близких! Мэр Иркутска Руслан Болотов Дорогие иркутяне! Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! Этот день – достояние всей нации, особая гордость не только жителей России и бывших союзных республик, но и наших соотечественников за рубежом и единомышленников. Мы всегда встречаем его с особым чувством в сердце: тепла, сопричастности и глубокого уважения. 75 лет прошло с тех пор, как советские солдаты воздвигли Красное знамя над поверженным врагом. Но чем дальше от нас те страшные годы, тем острее мы сознаем важность этого праздника. Мы всегда будем помнить подвиг советских солдат и всех, кто отправился на фронт помогать им. В каждой семье хранятся истории о родственниках, отстоявших родную землю на передовой или в трудовом тылу. Задача молодежи – сохранить эти рассказы, передать своим детям. Ведь пока жива память, живы и люди, потому связь между поколениями так ценна для нас. Обращаясь к вам, дорогие земляки, я хочу попросить: будьте заботливы и внимательны по отношению к бабушкам и дедушкам, уважайте их и не забывайте, что они подарили свободу огромной стране и миллионам ее жителей. Желаю вам не терять бодрости духа, сохранять энергию и оптимистичный взгляд в будущее. Любви и заботы близких, всего самого доброго! Будьте здоровы и счастливы! Низкий поклон тем, кто принес на нашу землю Великую Победу, и вечная память воинам, пожертвовавшим собой ради Отечества. Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев Лев Толстой писал: «Война – это противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие», но война может быть «страшной необходимостью», если она – Отечественная. «Страшная необходимость» заставила советский народ положить свои жизни на алтарь победы. «Все для фронта, все для победы!» – это лозунг тех лет. И они, наши отцы, деды и прадеды, выдержали четыре военных года, выстояли против страшного и сильного врага и победили! Героическое поколение! Дорогие наши ветераны-фронтовики, труженики тыла! Спасибо за то, что сохранили для нас Отечество. Здоровья, теплых эмоций и душевного тепла вам! Уважаемые жители предместья Рабочее! Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Мира и добра каждой семье, уверенности в завтрашнем дне! Пусть о войне напоминает вам только этот священный праздник – День Победы! С уважением, депутат думы Иркутска Алексей Распутин Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие земляки! От всего коллектива Кадастровой палаты по Иркутской области и от меня лично примите сердечные поздравления с наступающим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! За эту Победу наши с вами деды и прадеды заплатили величайшую цену. Они сражались, трудились, умирали, чтобы сегодня жили мы. И наш священный долг – сохранить память об их подвиге и той страшной цене, которую они заплатили за нашу жизнь и свободу. И не просто сохранить, а пронести ее через годы, передав следующим поколениям. Пусть хотя бы благодаря нашим воспоминаниям все ушедшие на эту страшную войну полки останутся Бессмертными. Мы с величайшим почтением благодарим тех немногих живых свидетелей событий прошедшей войны, кто еще с нами, и тех, кто не дожил до этого дня. Каждый из нас должен дать им обещание, сберечь мир, за который они сражались, хранить и развивать нашу страну. В этот светлый день желаем всем здоровья, благополучия и, конечно, мирного неба над головой. Директор Кадастровой палаты Иркутской области Татьяна Токарева Поздравляю всех, и в первую очередь, ветеранов с Днем Великой Победы. Уже 75 лет этот праздник остается в России самым светлым и трогательным. Именно 9 мая мы особенно гордимся историей нашего Отечества. Это священный, всенародный праздник, праздник мужества нашего народа, который объединяет все поколения. Я от души желаю всем ветеранам крепкого здоровья и бодрости духа, мира и благополучия! Пусть каждый ваш день будет наполнен добром, заботой и теплом близких! Мы помним, мы гордимся! Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин 9 Мая – важная дата для каждого из нас. Это день безмерной радости и гордости за великий подвиг нашего народа. Это день памяти и скорби о тех, кто не вернулся домой, кто сделал все, чтобы мы с вами могли сегодня жить и растить детей в мирное время. Мы бережно храним страницы истории и память о событиях тех лет, память о мужестве и героизме и низко склоняем головы перед всеми, кто воевал на полях сражений, кто трудился в тылу. Искренне желаю всем счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия! Управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка Наталия Цайтлер Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: александр абрамкин

александр ведерников

алексей распутин

андрей чернышев

дмитрий бердников

евгений стекачев

единая россия

игорь кобзев

иркутск

иркутская область

руслан болотов

сбербанк

сергей сокол

сергей тен Тэги: View the discussion thread.