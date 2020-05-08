ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общество
09.05.2020

Жителей Иркутской области поздравляют с Днем Победы

Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области и Иркутска поздравляют жителей региона с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые жители Иркутской области!

Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу дорогой ценой. Подвиг старшего поколения навсегда останется в памяти еще на многие годы. Наши земляки, не жалея сил, воевали на полях сражений, трудились в тылу, чтобы мы сегодня могли жить и работать. Низкий поклон нашим ветеранам, которые не только отстояли Родину, но и восстанавливали страну после войны.

От себя лично и от имени Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» поздравляю жителей Иркутской области с днем славы и доблести нашего народа – Днем Великой Победы. От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия и добра!

Депутат Государственной думы ФС РФ, секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол

 

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие земляки!

9 Мая – это праздник, это день памяти, гордости и бесконечного преклонения перед нашими родными, кто выстоял и победил. В каждой советской семье своя история подвига и преодоления, своя история бескорыстного служения и любви.

Первыми, кто ранним утром 22 июня 1941 года лицом к лицу столкнулся с врагом, были пограничники. Известно, что немецким командованием на взятие линии погранзастав отводилось не более получаса, но советские солдаты держались часами, сутками, разрушив планы фашистов на молниеносное вторжение. После первых же боев в части Вермахта пришел приказ: «Пограничников в плен не брать!». Но они и не сдавались. В первые дни войны потери в погранвойсках были колоссальными – свыше 90 процентов. А до 9 мая 1945 года из всех 168 000 пограничников СССР дожили лишь 962 бойца. Среди тех, кто принял первым удар фашистов, выжил и прошел всеми дорогами Великой Отечественной войны, через поражения и победы, был связист Борис Григорьевич Жаринов. На портале «Память народа» навечно лежит пожелтевший приказ от 6 октября 1944 года о награждении старшего сержанта Жаринова медалью «За боевые заслуги». Кроме этой медали, Борис Григорьевич был награжден орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, медалью «За оборону Кавказа».

Борис Жаринов – мой дед.

Есть хорошая русская поговорка: «Иван, родства не помнящий, есть раб». Поэтому важно, чтобы наши дети знали и чтили историю своей семьи, своей страны. Умели сострадать и быть благодарными за мирное небо над головой, за возможность жить счастливо и беззаботно. А мы, взрослые, обязаны рассказывать о подвиге наших отцов и дедов, идти в одном строю «Бессмертного полка», учить наших детей гордиться и помнить великий подвиг великого народа в самой кровопролитной Отечественной войне.

Вам, дорогие фронтовики, ветераны, труженики тыла, вечная благодарность, пожелания здоровья, благополучия и тепла. Вы заслужили их и своим подвигом, и своей жизнью.

С праздником!

Депутат Государственной думы РФ Сергей Тен

 

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!

Этот праздник отзывается радостью и болью в сердцах всех россиян. Победа в Великой Отечественной войне – это торжество сплочения нашего народа. Не жалея физических и душевных сил, собрав в кулак волю и мужество, преодолев все трудности и лишения, Вы отстояли независимость любимой Родины.

Мы чтим ваш боевой и трудовой подвиг! Память об этом навсегда останется в сердцах благодарных потомков. Спасибо за мирное небо над головой, за возможность жить и воспитывать детей!

В сегодняшней ситуации вы являетесь достойным примером стойкости и выдержки. Ваш жизненный путь помогает нам преодолеть трудности и сохранить веру в победу!

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни!

Депутат Государственной думы ФС РФ, координатор партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Иркутской области Андрей Чернышев

 

Уважаемые жители Иркутской области!

Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года!

Этот всенародный праздник навсегда вписан в историю страны кровью миллионов бойцов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины. День Победы был мечтой и надеждой всех советских людей, с которой они жили, воевали и погибали на полях сражений, трудились, не жалея сил в, тылу.

Каждый прошедший год удаляет нас от самой страшной войны прошлого столетия. И наша задача сделать все, чтобы сохранить историческую правду о тех сражениях и о том, какой ценой досталась Великая Победа.

Сегодня мы склоняем голову перед нашими ветеранами за беспримерное мужество и героизм, за счастливую жизнь и будущее наших детей. Подвиг советского солдата навсегда останется примером верности долгу и преданности Отчизне.

В этот торжественный и светлый день от души желаю успехов во всех делах и начинаниях, здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев

 

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Дорогие жители Иркутской области!

Поздравляю Вас со знаменательной датой с 75-летием со Дня Великой Победы! В народной памяти навсегда останутся мужество и подвиг тех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.

День Победы – это гордость, радость со слезами на глазах.

Миллионы людей по всей стране разделяют эти чувства вместе в этот майский день.

Отстоять мир удалось ценой невероятных усилий и жертв. Об этом нам, наследникам Победы, необходимо помнить всегда и передавать эту память следующим поколениям.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Спасибо вам за мирное небо над головой! Желаем в этот праздничный день крепкого здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа!

Дорогие жители Иркутской области, искренне желаю вам благополучия и семейного счастья! Пусть всегда в ваших домах будут мир!

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области Дмитрий Бердников

 

Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!

От имени депутатов Законодательного собрания поздравляю вас с Днем Победы!

Три четверти века прошло с памятного дня 9 мая 1945 года. Все дальше от нас события Великой Отечественной войны, все меньше рядом с нами очевидцев тех трагических лет нашей истории.

Сегодня наш священный долг – не дать померкнуть памяти о той цене, которую нашей Родине пришлось отдать за свободу и независимость. Сделать все возможное, чтобы будущие поколения так же, как и мы гордились величайшим подвигом нашего народа.

Особые слова признательности и низкий поклон – ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.

Дорогие друзья! В этот важный и значимый для всех нас день искренне желаю вам здоровья, благополучия, всего самого доброго и, конечно, мирного неба над головой!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников

 

Уважаемые иркутяне!

Примите искренние поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – священный, самый дорогой для каждого из нас праздник. Великая Победа является бесценным достоянием нашего народа. Чтим и искренне гордимся подвигом наших дедов и прадедов! Мы в неоплатном долгу перед ветеранами. Это поколение героев-победителей, отстоявших свободу и независимость Отчизны, возродивших нашу страну в тяжелые послевоенные годы.

Иркутск внес свой весомый вклад в Победу. Более 20 тысяч наших бойцов ушли сражаться на фронт, иркутяне обеспечивали надежный тыл для страны, самоотверженно трудясь на предприятиях и в госпиталях. Мужество и героизм земляков будут всегда служить примером верности долгу и преданности родному Отечеству!

В силу обстоятельств в этом году мы не можем провести торжественные мероприятия на городских площадях, пройти в Бессмертном полку, обнять наших дорогих ветеранов. Но тем сильнее проявляется духовная основа Дня Победы. Это праздник не на улице – он в сердце каждого, в каждой семье, в каждом доме.

Позвоните старшим родственникам, расскажите, как дороги они вам. Посмотрите с детьми и внуками семейный альбом. Мы обязаны передать потомкам правду о войне, воспитать их достойными и честными людьми. День Победы – это праздник, который прочно связывает поколения общей памятью, гордостью и болью великих утрат.

Позже мы обязательно проведем в Иркутске праздничные мероприятия, достойные юбилея Великой Победы! А сегодня я желаю вам, дорогие земляки, счастья, здоровья и всего самого доброго! Берегите себя, берегите своих близких!

Мэр Иркутска Руслан Болотов

 

Дорогие иркутяне!

Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!

Этот день – достояние всей нации, особая гордость не только жителей России и бывших союзных республик, но и наших соотечественников за рубежом и единомышленников. Мы всегда встречаем его с особым чувством в сердце: тепла, сопричастности и глубокого уважения. 75 лет прошло с тех пор, как советские солдаты воздвигли Красное знамя над поверженным врагом. Но чем дальше от нас те страшные годы, тем острее мы сознаем важность этого праздника.

Мы всегда будем помнить подвиг советских солдат и всех, кто отправился на фронт помогать им. В каждой семье хранятся истории о родственниках, отстоявших родную землю на передовой или в трудовом тылу. Задача молодежи – сохранить эти рассказы, передать своим детям. Ведь пока жива память, живы и люди, потому связь между поколениями так ценна для нас.

Обращаясь к вам, дорогие земляки, я хочу попросить: будьте заботливы и внимательны по отношению к бабушкам и дедушкам, уважайте их и не забывайте, что они подарили свободу огромной стране и миллионам ее жителей.

Желаю вам не терять бодрости духа, сохранять энергию и оптимистичный взгляд в будущее. Любви и заботы близких, всего самого доброго! Будьте здоровы и счастливы!

Низкий поклон тем, кто принес на нашу землю Великую Победу, и вечная память воинам, пожертвовавшим собой ради Отечества.

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев

 

Лев Толстой писал: «Война – это противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие», но война может быть «страшной необходимостью», если она – Отечественная.

«Страшная необходимость» заставила советский народ положить свои жизни на алтарь победы. «Все для фронта, все для победы!» – это лозунг тех лет. И они, наши отцы, деды и прадеды, выдержали четыре военных года, выстояли против страшного и сильного врага и победили! Героическое поколение!

Дорогие наши ветераны-фронтовики, труженики тыла! Спасибо за то, что сохранили для нас Отечество. Здоровья, теплых эмоций и душевного тепла вам!

Уважаемые жители предместья Рабочее! Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Мира и добра каждой семье, уверенности в завтрашнем дне! Пусть о войне напоминает вам только этот священный праздник – День Победы!

С уважением, депутат думы Иркутска Алексей Распутин

 

Уважаемые жители Иркутской области!

Дорогие земляки!

От всего коллектива Кадастровой палаты по Иркутской области и от меня лично примите сердечные поздравления с наступающим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

За эту Победу наши с вами деды и прадеды заплатили величайшую цену. Они сражались, трудились, умирали, чтобы сегодня жили мы. И наш священный долг – сохранить память об их подвиге и той страшной цене, которую они заплатили за нашу жизнь и свободу. И не просто сохранить, а пронести ее через годы, передав следующим поколениям. Пусть хотя бы благодаря нашим воспоминаниям все ушедшие на эту страшную войну полки останутся Бессмертными.

Мы с величайшим почтением благодарим тех немногих живых свидетелей событий прошедшей войны, кто еще с нами, и тех, кто не дожил до этого дня. Каждый из нас должен дать им обещание, сберечь мир, за который они сражались, хранить и развивать нашу страну.

В этот светлый день желаем всем здоровья, благополучия и, конечно, мирного неба над головой.

Директор Кадастровой палаты Иркутской области Татьяна Токарева

 

Поздравляю всех, и в первую очередь, ветеранов с Днем Великой Победы. Уже 75 лет этот праздник остается в России самым светлым и трогательным. Именно 9 мая мы особенно гордимся историей нашего Отечества. Это священный, всенародный праздник, праздник мужества нашего народа, который объединяет все поколения. Я от души желаю всем ветеранам крепкого здоровья и бодрости духа, мира и благополучия! Пусть каждый ваш день будет наполнен добром, заботой и теплом близких! Мы помним, мы гордимся!

Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин

 

9 Мая – важная дата для каждого из нас. Это день безмерной радости и гордости за великий подвиг нашего народа. Это день памяти и скорби о тех, кто не вернулся домой, кто сделал все, чтобы мы с вами могли сегодня жить и растить детей в мирное время. Мы бережно храним страницы истории и память о событиях тех лет, память о мужестве и героизме и низко склоняем головы перед всеми, кто воевал на полях сражений, кто трудился в тылу. Искренне желаю всем счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка Наталия Цайтлер

Тэги:
 
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Другие новости раздела «Общество»:
Жителей Иркутской области поздравляют с Днем Победы09.05.2020
2020-05-09-03-10-52
Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области и Иркутска поздравляют жителей региона с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.
В Иркутске появился волгоградский «Тополь Победы»08.05.2020
2020-05-08-09-38-28
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС к 75-летию Победы высадил саженец легендарного волгоградского «Тополя Победы». Знаменитый тополь пережил кровопролитные бои в ходе Великой Отечественной войны, и теперь его «потомок» будет расти на иркутской земле. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего телекоммуникационного провайдера цифровых услуг в России.
Звезда Героя за штурм Сапун-горы: крымский подвиг иркутского стрелка Василия Жукова08.05.2020
2020-05-08-09-31-11
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в двух концах города есть топонимы, которые появились благодаря фамилии Жуков. Улицы, впрочем, носят имена двух разных героев. В новом материале проекта Телеинформа «Улицы имени Победы» – история одного из них: иркутского Героя Советского Союза Василия Жукова, погибшего в другом конце страны ровно за год до безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.
Сергей Меняйло: в Сибири введут систему электронных цифровых пропусков08.05.2020
2020-05-08-09-24-40
СФО, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло заявил, что режим самоизоляции, действующий до 11 мая, в сибирских регионах будет продлен. Также полпред отметил, что в скором времени в округе будет введена система электронных пропусков. Об этом сообщает ТАСС.
Более 200 жителей Приангарья привлекли к ответственности за нарушение режима самоизоляции 6 и 7 мая08.05.2020
-200-6-7-
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За нарушение режима самоизоляции 6 и 7 мая правоохранители Иркутской области привлекли к административной ответственности 202 жителя региона. Проверки продолжаются и на автодорогах области. Сотрудники ГИБДД Приангарья выдали автомобилистам 999 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции.
Иркутская область будет выходить из режима повышенной готовности в три этапа08.05.2020
2020-05-08-08-25-16
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Возможное снятие ограничений, действующих в рамках режима самоизоляции, после майских праздников будет во многом зависеть от развития эпидобстановки в регионе, подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев 8 мая во время заседания оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Александр Якубовский принял участие в акции «Бессмертный полк онлайн»08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На фоне непростой эпидемиологической обстановки большую часть традиционных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, перенесли в новые форматы. 9 мая любой человек может принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн».
Суды Иркутской области с 12 мая будут работать в полном объеме08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Суды Иркутской области с 12 мая будут работать в полном объеме и в составе работников, определенном штатным расписанием. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.
Артисты Музтеатра Загурского исполнили желание 11-летней Насти Прищеповой из Иркутска08.05.2020
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Артисты Музтеатра Загурского исполнили желание 11-летней Насти Прищеповой из Иркутска. Девочка – участник акции «Мечты победителей» Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». В год 75-летия Победы юная иркутянка хотела попасть на торжественный парад и послушать песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Фотографии «Бессмертного полка» помогут распечатать волонтеры Иркутской области08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Бессмертный полк» 9 мая состоится в телеформате при поддержке исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и регионального правительства. Фотографии участников войны, тружеников тыла и всех тех, кто внес свой вклад в Победу, будут транслироваться в течение всего дня пятиминутными блоками в эфире областного телеканала АИСТ.
Новости финансовой сферы08.05.2020
Российская Федерация, 08.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Гендиректор ДОМ.РФ В. Мутко заявил, что по льготной ипотечной программе (под 6,5%) будет выдано примерно 240 тысяч кредитов. Деньги предназначены на приобретение стандартного жилья в новостройках. Такую ипотеку можно будет взять до 1 ноября, а процентная ставка сохранится на весь период кредитования. Привлекают граждан, к слову, и предложения по онлайн-кредитам. И чтобы подбор оптимального варианта не был затруднителен, можно при поиске обратиться к сервису krednal.ru. На выбор здесь предложено несколько кредитных программ, онлайн-заявку можно оформить не выходя из дома. Оформление кредита не займет много времени, в рамках проекта действуют только надежные финансовые организации.
Волонтеры «Единой России» Приангарья доставили врачам 3200 бесплатных продуктовых наборов08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Волонтерский центр «Единой России» собрал 3200 продуктовых наборов для сотрудников 13 медицинских учреждений Иркутской области, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Более 100 дел о нарушении режима самоизоляции рассмотрели суды Иркутской области08.05.2020
-100-
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В судах Иркутской области рассмотрено более ста материалов в отношении граждан и организаций, не соблюдающих режим самоизоляции. Об этом 7 мая доложил начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по оборонной и правоохранительной работе Геннадий Терехов на заседании оперативного штаба под председательством врио главы региона Игоря Кобзева.
В Иркутской области прибавилось 16 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом08.05.2020
-16-
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области прибавилось 16 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных к утру 8 мая составляет 271 человек.
В Швеции протестуют против ужесточения правил для гемблинг-операторов, предложения от Вулкан 24 и другие новости азартной индустрии07.05.2020
------------24-----
Российская Федерация, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-казино широко распространены по всему миру и более доступны, чем наземные заведения. Для игры достаточно иметь компьютер или даже обычный смартфон. Известный клуб Вулкан 24 предоставляет возможность играть бесплатно, запустив демо-версию понравившегося слота. При этом можно не проходить регистрацию, но для игры на реальные деньги всё же понадобится авторизоваться в системе. Это необходимо для обеспечения безопасности счетов клиентов казино. Все личные данные надёжно защищаются и можно не бояться взломов аккаунтов при использовании онлайн-казино Вулкан 24. Выбирая наземные казино, многие клиенты сталкиваются с рядом проблем и более жесткими требованиями.
О смене владельца гослотереи Космолот и принципах работы игрового клуба07.05.2020
2020-05-07-13-16-44
Украина, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - После смены руководства геймеры всё ёщё могут играть в Космолот со своих компьютеров и смартфонов. Чаще всего смена правительства страны приводит к новой расстановке руководителей многих сфер. Это коснулось и игорного рынка. Летом 2019 года стало известно о закрытии гослотереи Космолот, о чём сообщила Украинская национальная лотерея (УНЛ). Однако, постоянные пользователи обнаружили, что официальный сайт cosmolot.com.ua продолжает работать. Администраторы подтвердили это заявив, что Космолот просто перешёл к другой лотерейной сети МСЛ, конкурирующей с УНЛ и были закрыты только наземные пункты, так как у них другой владелец.
Унисекс парфюм Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540: история и особенности 07.05.2020
Российская Федерация, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Духи Месон Франсис Куркджян Баккара Руж 540 были разработаны в честь 250-летнего юбилея известного хрустального дома Баккара. Восточные ароматы – верх соблазна, перед которым не может никто устоять.
В Иркутской области 8 и 9 мая прогнозируют высокую и чрезвычайную пожароопасность лесов07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 8 мая местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, дожди, грозы. Также 8-9 мая местами в северных, верхнеленских и Ольхонском районах прогнозируется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
Депутат Виктор Ильичев почтил память погибших в годы войны работников Лисихинского кирпичного завода07.05.2020
Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Виктор Ильичев почтил память иркутян, которые работали на Лисихинском кирпичном заводе и погибли в годы Великой Отечественной войны. Накануне мемориал привели в порядок, а сегодня, 7 мая, к нему возложили цветы. Мероприятие проводится каждый год по инициативе депутата, сообщает пресс-служба думы.
Жителей Приангарья приглашают присоединиться к международной акции «День Победы на разных языках»07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Международная акция «День Победы на разных языках» пройдет 9 мая. Жители регионов России и других государств 9 мая будут исполнять легендарную песню «День победы» на своих родных языках. Старт этой акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко.
До 11 мая в Приангарье должны разработать региональный план поэтапного выхода из режима ограничений07.05.2020
-11-
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Региональный план поэтапного выхода из режима ограничений в Иркутской области разработают до 11 мая. Он будет опираться на федеральный план, подготовленный Роспотребнадзором, сообщет пресс-служба губернатора Приангарья.
Депутаты Заксобрания Приангарья и общественники почтили память павших в Великой Отечественной войне07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области запустили акцию «Память жива»07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области дали старт акции «Память жива», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стихи и песни о войне исполняют дети и внуки парламентариев. Также и сами депутаты принимают участие в творческой акции.
Иркутская область входит в топ-10 российских регионов по количеству застрахованных Сбербанком от укуса клеща07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по количеству людей, застрахованных по онлайн-программе «Защита от клеща» дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование».
В Приангарье двух человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит07.05.2020
2020-05-07-05-00-48
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 1309 обращений по поводу присасывания паразитов, из них 332 – среди детей.
В Черемховском районе восстановили захоронение бойца Великой Отечественной войны07.05.2020
2020-05-07-04-10-22
Черемховский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Бельск Черемховского района привели в порядок могилу Николая Степановича Черных, погибшего во время Великой Отечественной войны. Это первое воинское захоронение, которое восстановили в Иркутской области в рамках ФЦП «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».
В Иркутской городской больнице №1 введен карантин из-за вспышки коронавируса07.05.2020
-1-
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Все медики Иркутской городской больницы №1 будут обследованы на коронавирус до конца недели. Такое решение было принято на санитарно-эпидемиологической комиссии.
В Иркутской области за сутки прибавилось 18 новых случаев заболевания коронавирусом07.05.2020
-18-
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на утро 7 мая официально подтверждено 255 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Прирост к предыдущим суткам составил 18 человек.
На базе Братской районной больницы заработал инфекционный госпиталь для больных коронавирусом07.05.2020
Братский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братской районной больнице 5 мая начал функционировать инфекционный госпиталь для приема больных COVID-19. В случае увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией в Братске, Братском и других районах севера Иркутской области, госпиталь сможет принять на лечение до 180 человек. Сейчас в учреждении пациентов нет.
Автохимия: ей поддержат водителей-волонтеров, виды средств и популярное – антидождь07.05.2020
2020-05-07-02-07-29
Российская Федерация, Украина, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По всем городам Украины набирает обороты благотворительная акция «Подвези медика». Инициатива актуальна, так как в стране приостановлена, как сообщает портал Auto.Today, работа общественного транспорта. Чтобы медработники могли без проблем добраться к месту своей работы, их подвозят неравнодушные автовладельцы. К этому движению присоединилась также и компания Liqui Moly. Она запустила проект, цель которого уже поддержка активных водителей-волонтеров. Им бесплатно будет предоставлена автохимия.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась COVID-1907.05.2020
Москва, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Днем в среду, 6 мая, стало известно, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заразилась коронавирусом нового типа.
Иркутянам предлагают новый формат акции «Бессмертный полк»07.05.2020
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянам предлагают поддержать акцию «Бессмертный полк» в новом формате.
Более 500 протоколов составлено в отношении нарушителей правил самоизоляции за праздничные дни в Иркутской области06.05.2020
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 по 5 мая за нарушение режима самоизоляции 528 жителей Иркутской области привлечены к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.
В Иркутской области появились билборды с изображениями ветеранов-победителей06.05.2020
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Двадцать два ветерана Великой Отечественной войны из Иркутской области стали героями фотопроекта «75 правил жизни победителей», который был организован Общероссийским народным фронтом и Роспатриотцентром.
Читать все новости раздела «Общество»
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске