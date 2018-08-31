Жителей Приангарья поздравляют с Днем знаний

Иркутская область, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области поздравляют жителей региона с 1 сентября – Днем знаний. Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с этим важным для каждого из нас праздником – Днем знаний! 1 сентября всегда ознаменовано предвкушением новых, ярких открытий и долгожданных встреч. Безусловно, самое большое волнение сегодня испытывают те, кто впервые открывают для себя двери школы. Дорогие первоклассники, дерзайте, с интересом постигайте огромный мир, который лежит перед вами, и знайте, что взрослые – родители и педагоги, всегда будут рядом, чтобы вас поддержать. Для учеников 11 классов новый учебный год тоже особенный. Выпускникам школы предстоит пройти первые по-настоящему серьезные испытания, принять важные и ответственные решения – избрать для себя дальнейший жизненный путь. Какую бы профессию вы не предпочли, главное не забывать, что упорный труд, сила духа и активная жизненная позиция позволяют добиться успеха в любом деле. День знаний – праздник не только школьников, но и студентов – энергичных, инициативных и творческих молодых людей, которые уже определились с профессиональным выбором. Уверен, свежие, нестандартные идеи молодых специалистов найдут применение в различных сферах нашей жизни, помогут сделать мир лучше и добрее. Отдельного, самого теплого поздравления и благодарности за свой ежедневный кропотливый труд заслуживают педагоги. Современное общество проходит период глубинных изменений технологического уклада. В этих условиях особенно важно соблюсти баланс: передавая молодому поколению самые современные знания и компетенции и одновременно прививая традиционные общечеловеческие ценности – уважение к окружающим, любовь к своей Родине. Желаю всем успехов в учебном году, достижения новых целей и всего самого доброго! С праздником! Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло Уважаемые педагоги, родители, дорогие школьники и студенты! Примите сердечные поздравления с Днем знаний и самые добрые пожелания в связи с началом нового учебного года! Особенно волнующим этот день будет для 35 тысяч первоклассников Иркутской области, перед которыми впервые откроются двери в страну знаний. Пусть 1 сентября станет началом новой интересной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками и верными друзьями. Для старшеклассников этот учебный год будет решающим в выборе профессии. Желаю успехов в овладении знаниями и в определении жизненного пути. Студентам, уже выбравшим сферу профессиональной деятельности, хочется пожелать ответственности не только за свою судьбу, но и за будущее нашей страны. В этом году в нашем регионе за школьные парты сядут более 320 тысяч детей. Около 13 тысяч человек будут учиться в техникумах, колледжах и училищах. К началу учебного года в Приангарье отремонтировано 55 школ и детских садов, 7 спортивных залов, открываются четыре новые школы: в поселках Молодежный и Горячий Ключ Иркутского района, №19 в Иркутске и №11 в Ангарске. К концу 2018 года откроются школы в поселках Усть-Уда и Тутура Жигаловского района. В этот праздничный для всей страны день выражаю искреннюю признательность всем работникам образования за ваше терпение, трудолюбие, готовность делиться своими знаниями с учениками и преданность профессии. Желаю всем успешного учебного года, упорства в приобретении знаний, радости творчества и всего самого доброго! Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Дорогие земляки! Уважаемые жители Иркутской области! От имени депутатов областного парламента сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем знаний! Это особенный и волнующий день для каждого из нас. Кто-то вспоминает свое детство и первые школьные дни, кто- то возвращается к своим друзьям и учителям после каникул. А для тысяч наших первоклассников этот день открывает дверь в новую, полную интересных событий, школьную жизнь. Здесь они получат знания о самых важных вещах – об окружающем нас мире, о книгах и числах, о дружбе и ответственности, и многом, многом другом. Больше трехсот тысяч ребят 1 сентября переступят порог школы в Приангарье. Многие – в первый раз. Мы, взрослые – депутаты Законодательного собрания, исполнительная власть региона, руководители и работники образовательных учреждений – постарались сделать все возможное, чтобы это день стал по-настоящему праздничным для юных сибиряков. Чтобы в светлой, чистой и теплой школе были новые оборудование и мебель, чтобы в классах было комфортно, а на переменах и уроках физкультуры можно было побегать или погонять мяч в спортзале. А после занятий наши дети будут выходить на ухоженные и красивые улицы своего города или села, смогут погулять в парках или порезвиться на спортплощадке. От всей души желаю вам, дорогие земляки, чтобы ежедневно ваша жизнь была освещена счастливыми детскими улыбками и наполнена звонкими юными голосами! Чтобы те знания, которые дает нам школа, позволяли и дальше строить лучшую, прекрасную жизнь для будущих поколений. Пусть рука об руку идут с нами мир и процветание, радость и благополучие! Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка Дорогие иркутяне! Сердечно поздравляю школьников, студентов, педагогов, родителей с Днем знаний! Этот праздник олицетворяет не только начало нового учебного года, но и стремление к знаниям в самом широком смысле – интеллектуальное и личностное развитие, самопознание. Именно поэтому 1 сентября принято поздравлять наших наставников – школьных учителей, преподавателей. Ведь это они, однажды взяв за руку, на долгие годы становятся для нас проводниками в интересный и захватывающий мир знаний. Благодаря профессионализму, опыту, мудрости иркутских педагогов образовательная система нашего города считается одной из сильнейших. И мы делаем все возможное, чтобы создать для наших детей и педагогов достойные условия. Оказываем поддержку молодым учителям, строим новые и ремонтируем уже существующие образовательные учреждения. В Иркутске становится доброй традицией к 1 сентября открывать новую школу. В этом году начнет работу современная школа №19 в Академгородке. Это очередной шаг на пути к совершенствованию школьного образования в Иркутске, многое нам еще предстоит. Друзья! Искренне желаю, чтобы в каждом из вас, независимо от возраста, не угасали тяга к знаниям и интерес ко всему новому! И, конечно, традиционное пожелание нашим первоклассникам – в добрый путь! Мэр Иркутска Дмитрий Бердников Уважаемые школьники, студенты, педагоги и все, кто посвятил себя работе в сфере образования! Поздравляю вас с Днем знаний и с началом нового учебного года! Традиционно первого сентября мы поздравляем педагогов – за подаренные знания, мудрость и терпение; родителей – за участие в школьной жизни, внимание к образовательному процессу, поддержку детей на этом непростом пути. Иркутск славится своими учителями – заслуженными, именитыми, опытными. Внедряя в процесс обучения новые методики, они сохраняют основы, что создает прочный фундамент для всестороннего развития подрастающего поколения. В Иркутске регулярно появляются новые организации среднего образования. Беспрецедентным было строительство школы «Эволюция» в Ленинском округе. В этом году нас ждет не менее громкое событие – открытие нового здания школы №19 в Академгородке. Будут возводиться и другие, потому что предоставить молодежи условия для качественного образования – это вопрос принципа для муниципальной власти. Желаю всем, кто только начал или продолжает свое обучение, стремления к знаниям, развитию и росту над собой. Для того, кто поставил перед собой цель получить отличное образование, важен каждый день и то, чему в этот день можно научиться. Поэтому пусть успех сопровождает вас во всем, за что вы беретесь, будь то учеба, творчество или спорт. Используйте с умом время, отведенное для этого, прославляйте наш родной Иркутск! С праздником! Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дмитрий бердников

евгений стекачев

иркутская область

сергей брилка

сергей левченко

сергей меняйло Тэги: View the discussion thread.