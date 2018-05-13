Жителей Приангарья приглашают на выставку-форум «Мир семьи. Страна детства»

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 15 по 17 мая 2018 года в выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» состоится ежегодная областная выставка-форум «Мир семьи. Страна детства».

Как сообщает перс-служба правительства Иркутской области, ее проведение традиционно приурочено к Международному Дню семьи. В этом году тема выставки «Добрый дом детства».

В ходе проведения мероприятия подведут итоги областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», который проводится в регионе с 1998 года. Выставка организована министерством социального развития, опеки и попечительства региона совместно с Областным советом женщин по трём номинациям: «Молодая семья», «Многодетная семья», «Приёмная семья». Четырем семьям-победителям конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей, оставшихся без попечения родителей, глава Приангарья Сергей Левченко вручит сертификаты на автомобили. Премии губернатора Иркутской области в размере 50 тысяч рублей получат победители конкурса – опекуны (попечители), приемные родители детей, воспитывающихся в семьях, и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни.

В рамках выставки запланирована обширная деловая программа, включающая пленарное заседание, тематические мероприятия по профилактике социального сиротства и поддержке семей, круглые столы, мастер-классы, с участием органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности и форм собственности, представителей Сибирского федерального округа. Свои концертные программы покажут лучшие творческие коллективы. Опытом работы поделятся общественные организации области, работающие в сфере поддержки семьи и детства. Региональным Минсоцразвития запланировано проведение Форума молодых специалистов, дискуссионной площадки «Взгляд в будущее. Проблемы устройства выпускников учреждений», сторрителинга «От Национальной стратегии действий в интересах детей к «Десятилетию детства»: истории из жизни», круглых столов по профилактике сиротства и развитию системы ранней помощи детям инвалидам. Министерство спорта проведет фестиваль «Оздоровительный спорт в каждую семью», а министерство по молодежной политике – фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия».