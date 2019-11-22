Жительниц Иркутской области поздравляют с Днём матери

Иркутская область, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутска и Иркутской области поздравляют с Днём матери. Дорогие мамы! Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери! Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Ее любовь беззаветна и бескорыстна, она оберегает нас в детстве, учит главному в жизни – справедливости, добру и любви. Ее заботливые руки ведут нас по жизни. Пока живы наши мамы, мы молоды, ведь для них мы всегда остаемся детьми. А когда мы взрослеем, мама поддерживает советом, теплом своего сердца. С памятью о матери человек способен преодолеть любые невзгоды, выстоять в самых непростых ситуациях. Заботливые, любящие матери – это опора, оберег семьи и детей. Чем спокойнее, увереннее, социально защищеннее наши мамы, тем надежнее, благополучнее жизнь нашего общества. Этот день помогает нам еще глубже ощутить величие и святость важной миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием новых поколений. Огромная благодарность многодетным мамам и женщинам, ставшим приемными матерями для детей-сирот. Ваш материнский труд по праву достоин уважения. Низкий вам поклон за великую материнскую любовь и ласку, за терпение и поддержку в трудные минуты жизни! От всего сердца искренне желаю вам и вашим семьям счастья, взаимопонимания, крепкого здоровья и благополучия! Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Уважаемые жители Иркутской области! Примите сердечные поздравления с одним из самых светлых и значимых праздников – Днем матери! Охрана материнства и детства, создание социальной инфраструктуры и достойных условий жизни для семей с детьми, поддержка многодетных, приемных и малообеспеченных семей – приоритетные задачи для областного парламента. Ведь от их положительного решения во многом зависит дальнейшее развитие и процветание Приангарья. Дорогие мамы, от имени депутатов Законодательного собрания и от себя лично благодарю каждую из вас за безграничную любовь, терпение, заботу и нежность, которую вы дарите своим детям! Особые слова признательности за ваш созидательный труд на благо Иркутской области. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, успехов и благополучия! Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол Дорогие мамы Иркутска! Поздравляю вас с Днем матери! Этот праздник наполнен особой искренностью и теплотой. Сегодня мы произносим слова благодарности нашим мамам и бабушкам. Вы дарите близким свою любовь и заботу, поддерживаете тепло домашнего очага, воспитываете детей. И одновременно с этим добиваетесь больших профессиональных успехов, успешно трудитесь на благо Иркутска, активно принимаете участие во всех сферах жизни города. В областном центре динамично развивается женское движение, растет число общественно значимых социальных проектов, реализуемых иркутянками. Под вашим чутким и мудрым руководством работают ТОСы, ветеранские организации, национальные и общественные объединения. Мы, в свою очередь, делаем все, чтобы создать в столице Приангарья условия для реализации талантов и возможностей иркутянок. Поддержка материнства, укрепление института семьи являются приоритетными направлениями социальной политики города. Дорогие женщины! Спасибо за вашу активность, неравнодушие, искреннее участие в судьбе Иркутска! Особая благодарность – многодетным матерям и тем, кто воспитывает приемных детей. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья вам и вашим близким! Мэр Иркутска Дмитрий Бердников Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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