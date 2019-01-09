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10.01.2019

Жительница Братского района через суд добилась статуса ребёнка Великой Отечественной войны

Братский район, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительнице Братского района в управлении соцзащиты отказали в присвоении статуса ребёнка Великой Отечественной войны и ежегодной выплате ко Дню Победы. Женщина добилась восстановления своих прав через суд, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Иркутской области Виктору Игнатенко с жалобой на действия чиновников. Оказалось, что ей оказали в мерах соцподдержки из-за проблем с регистрацией женщины в Братском районе.

Выяснив причины отказа, Виктор Игнатенко не согласился с их законностью. Он обратился к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимиру Родионову с рекомендацией о принятии мер к отмене решения.

– Сам по себе факт регистрации или отсутствие таковой не порождает для граждан каких-либо прав и обязанностей и не может служить основанием для ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. Однако министерство продолжало настаивать на правильности принятого решения, – пояснил Виктор Игнатенко.

Братский районный суд подтвердил законность и обоснованность позиции уполномоченного по этому спору. В настоящее время решение суда исполнено.

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