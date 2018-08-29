Жительница Черемховского района 77 лет скрывала подлинную дату своего рождения

Черемховский район, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Черемховского района 77 лет скрывала дату своего рождения, опасаясь уголовного наказания. В годы Великой Отечественной Войны она уничтожила свидетельство о рождении, скрывая от военкомата свой несовершеннолетний возраст, сообщает пресс-служба районного суда.

Сейчас женщине 95 лет. Чтобы попасть на фронт, в 1941 году девушка приписала лишних три месяца к дате рождения, а дома сожгла единственный документ – свидетельство о рождении. Так, 17-летняя комсомолка попала Советскую Армию и прошла всю войну. Все это время она отмечала свои дни рождения в дату, которую просто придумала, и до настоящего времени никому не поведала правды.

– Я долго боялась ответственности за этот обман, да и время тогда было другое, – призналась женщина в судебном заседании. – Если бы не необходимость вступить в наследственные права, то так и унесла бы эту тайну с собою в могилу.

С заявлением об установлении факта рождения пенсионерка обратилась в Черемховский районный суд, решением которого требования женщины удовлетворены.