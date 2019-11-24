Усть-Илимск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительнице Усть-Илимска на два месяца ограничили свободу за интимную видеосъемку знакомой.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мировой судья признал 28-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 137 УК РФ – нарушение неприкосновенности частной жизни.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения в гостях у подруги, она незаконно произвела фото и видеосъемку интимного характера другой гостьи. Женщине был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Исполнительный лист о принудительном взыскании этой суммы с должника поступил в Усть-Кутский районный отдел судебных приставов.

По истечении двухмесячного срока уголовный штраф оплачен не был. Вследствие этого в суд направлено представление должностного лица управления о замене штрафа другим видом наказания. Судом представление удовлетворено, уголовный штраф заменен на два месяца ограничения свободы. В соответствии с приговором осужденной запрещено покидать место своего жительства после 22 часов вечера и до шести часов утра, а также выезжать за пределы Усть-Кута.