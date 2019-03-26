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27.03.2019

Жителям Иркутска предлагают заполнить «анкету горожанина»

Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянам предлагают заполнить «анкету горожанина».

Как сообщает пресс-служба мэрии, ее разработали социологи Центра прикладной урбанистики по заказу администрации Иркутска. Куратором исследования выступает Святослав Мурунов.

Социологи предлагают иркутянам ответить на 20 разносторонних вопросов. Они посвящены жизни в Иркутске: работе, отдыху, благоустройству, взаимодействию с органами власти. Результаты анкетирования позволят сформировать дальнейшие направления в развитии города, а также сделать жизнь горожан более комфортной и интересной.

Опрос анонимный. Вся информация, полученная в результате исследований, будет использована только для целей исследования (анализ ситуации, выработка решений).

Заполнить «анкету горожанина» можно по ссылке.

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