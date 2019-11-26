Жителям Приангарья предлагают отпраздновать Новый год радостно и экологично

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителям Иркутской области предлагают готовиться к Новому Году и проводить его так, чтобы он был радостнее и экологичнее, а подарки – оригинальнее. Иркутские общественники рассказали о том, как можно минимизировать ущерб от предстоящих праздников и получить от них больше удовольствия. Президент фонда «Возрождение земли Сибирской», руководитель Школы экологического предпринимательства (ШЭПР) Елена Творогова отметила, что каждый житель планеты в год производит 550 килограммов твердых коммунальных отходов. При этом в России пик «замусоривания» приходится на период с 25 декабря по 10 января. За эти 15 дней каждый житель страны производит мусора в полтора-два раза больше, чем обычно за месяц. Помимо прямого вреда экологии многие закупаемые к празднику товары оставляют еще и так называемый «транспортный след», также негативно влияющий на окружающую среду. Закономерно, если говорить, например, о лимонах из Аргентины и Узбекистана, то наиболее ощутимый транспортный след оставляют первые. Но на традиционной предпраздничной ярмарке «Сделано на Байкале» у иркутян будет возможность приобрести лимоны, выращенные в местном СИФИБРе (Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН). – А еще лучше – сразу купить там лимонное деревце, тогда транспортный след у вас станет нулевым, – говорит Елена Творогова. На ярмарке будут представлены и другие товары региональных мастеров, выполненные из местных материалов. Это и благовония, и украшения, и сладости, и игрушки, и сувениры. Более того, впервые в рамках проекта «Кладовая Арюны» около 30 мастеров скооперируются для создания подарочных наборов. – Одному мастеру сложно создать оригинальный подарочный набор, например, у производителя шоколада это обычно шоколад в шоколаде под шоколадом. А между собой мастерам договариваться не очень просто, они вообще люди не слишком контактные, – говорит активист Любовь Можаева. Поэтому инициативная группа взялась за то, чтобы скоординировать мастеров и скомпоновать наборы, которые смогут стать экологичными и оригинальными подарками, при этом подобранными с философией и смыслом. Приобрести работы местных мастеров как отдельно, так и в подобных наборах можно будет на ярмарке «Сделано на Байкале», которая состоится 14-15 ноября в Иркутске в помещениях кинотеатра «Звездный». Она займет все три этажа, будет организовано около 40 торговых мест, а также различные мастер-классы. Помимо ярмарки планируется организовать «Дармарку» – сюда люди смогут принести надоевшие елочные игрушки и бижутерию и обменяться ими с другими посетителями. Кроме того, по мнению общественников, отличным подарком для себя и для ребенка может стать участие в мастер-классах иркутских мастеров, которых в декабре-январе проходит очень много в самых разных направлениях – работа с глиной, стеклом, кулинарное дело и так далее. Это даст позитивный опыт, положительные эмоции и запомнится надолго. Любовь Можаева отметила, что марафон мастер-классов планирует организовать и проект «Кладовая Арюны». Он запланирован на 5 января. Здесь посетители смогут побывать на сразу на нескольких мастер-классах. В программе изготовление благовоний из байкальских трав, пряничное дело, производство бумаги ручного литья из спирогиры и многое другое. Еще одна активистка-общественница Оксана Заяц рассказала, как можно из потенциального мусора делать подарки и украшения для дома. – Мне всегда нравилось собирать бутылки. Вероятно, это пошло из детства, когда их можно было сдать и купить что-то вкусное. Многие бармены в Иркутске знают о моем увлечении и отдают мне пустые бутылки, – рассказала она. Но наступил момент, когда Оксана Заяц поняла, что бутылки уже просто захламляют ее дом, и подошла к проблеме новаторски. Она стала отчищать от бутылок этикетки, вставлять внутрь гирлянды и раздаривать всем знакомым и незнакомым получившийся праздничный сувенир в преддверие Нового года. К процессу подключилась и ее сестра, занимающаяся росписью по стеклу. – Сейчас у меня за диваном уже лежит 80 бутылок, в которые осталось только вставить гирлянды и раздарить, – говорит Оксана Заяц. – Это подарки на все случаи жизни – можно использовать и вместо елки, и как светильник для интерьера, и на романтическом ужине. И это далеко не единственный способ сделать красивые подарки из ненужных вещей. Таким образом у иркутян есть множество вариантов, как организовать и провести праздник с хорошим настроением и с минимальным ущербом для окружающей среды. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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