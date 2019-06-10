«Живой флаг», концерт и фестиваль национальных культур – так в Иркутске отпразднуют День России

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Мероприятия, посвященные празднованию Дня России в Иркутске, начнутся с торжественного митинга на площади у мемориала «Вечный огонь» в 13.00. После этого состоится акция «Живой флаг»: сотни волонтеров выстроятся в колонны и пронесут 50-метровое полотно российского триколора.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, колонна прошествует от мемориала до площади около памятника Александру Третьему. Кроме того, представители национально-культурных организаций в национальных костюмах представят свои «Пояса дружбы», украшенные уникальными национальными узорами и орнаментами. Также в этом году к колоннам участников шествия присоединятся представители органов ТОС, клубы и организации военно-патриотического воспитания, модели в этнокостюмах, спортсмены, представители иркутских предприятий.

В рамках празднования Дня России также пройдет девятый фестиваль национальных культур – 12 июня с 14.00 на площади у памятника Александру Третьему начнется концертная программа. Специальными гостями праздника станут участники музыкального коллектива SHONO, которые сыграют на традиционных бурят-монгольских инструментах и исполнят бурятские сказания, эпосы-улигеры и современные композиции в фолк-роковой обработке.

Кроме того, для иркутян и гостей города представители национально-культурных центров проведут мастер-классы по вышивке, каллиграфии и декоративно-прикладному искусству, презентуют ремесленные мастерские, традиционные костюмы. Для детей будут организованы интерактивные площадки с национальными играми. Также гости смогут сыграть в «подвижные» динамические шахматы огромными фигурами, армянские шашки «тама» и нарды.