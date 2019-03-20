ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общество
21.03.2019

«Звать весну» в Приангарье по-белорусски в этом году будут в Эхирит-Булагатском районе

Эхирит-Булагатский район, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский белорусский клуб «Крывичы» 24 марта проведут традиционный областной праздник «Гуканьне Вясны-2019» в деревне Ахины Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщают организаторы.

Праздник пройдёт в интерактивной форме. Всех участников организаторы в белорусских традиционных костюмах вовлекут в действия. Гости будут петь старинные «гукальныя» песни-веснянки, чтобы разбудить Богиню Весны Ладу, водить хороводы, закапывать горшочек каши в землю (отдавать дань Земле, чтобы урожай в этом году был хороший) и играть в весенние игры.

Также на празднике сожгут чучело Зимы и старые личные вещи, чтобы избавиться от всего плохого и встретить Весну с новыми одеждами и ожиданиями, запустят в небо «птичек», чтобы Лада увидев их, поняла, что время Весны пришло, будут свистеть как «соловушки» в свистульки и жарить яичницу-глазунью – прообраз белого света (белок) и солнца (желток).

Организаторы отмечают, что из Иркутска будет отправляться автобус, добраться можно и своим транспортом, но в любом случае нужно зарегистрироваться в качестве участника по телефону: 8(902)1706830.  Начало праздника в 13.00.

Напомним, в 2018 году белорусы «звали весну» в селе Каразей Куйтунского района.

СПРАВКА:

  • Деревню Ахины Эхирит-Булагатского района основали белорусские переселенцы ещё в начале 20 века, во время Столыпинской реформы (1902-1912 годы).

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске