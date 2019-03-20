«Звать весну» в Приангарье по-белорусски в этом году будут в Эхирит-Булагатском районе

Эхирит-Булагатский район, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский белорусский клуб «Крывичы» 24 марта проведут традиционный областной праздник «Гуканьне Вясны-2019» в деревне Ахины Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщают организаторы.

Праздник пройдёт в интерактивной форме. Всех участников организаторы в белорусских традиционных костюмах вовлекут в действия. Гости будут петь старинные «гукальныя» песни-веснянки, чтобы разбудить Богиню Весны Ладу, водить хороводы, закапывать горшочек каши в землю (отдавать дань Земле, чтобы урожай в этом году был хороший) и играть в весенние игры.

Также на празднике сожгут чучело Зимы и старые личные вещи, чтобы избавиться от всего плохого и встретить Весну с новыми одеждами и ожиданиями, запустят в небо «птичек», чтобы Лада увидев их, поняла, что время Весны пришло, будут свистеть как «соловушки» в свистульки и жарить яичницу-глазунью – прообраз белого света (белок) и солнца (желток).

Организаторы отмечают, что из Иркутска будет отправляться автобус, добраться можно и своим транспортом, но в любом случае нужно зарегистрироваться в качестве участника по телефону: 8(902)1706830. Начало праздника в 13.00.

Напомним, в 2018 году белорусы «звали весну» в селе Каразей Куйтунского района.

СПРАВКА:

Деревню Ахины Эхирит-Булагатского района основали белорусские переселенцы ещё в начале 20 века, во время Столыпинской реформы (1902-1912 годы).