Александр Якубовский претендует на место бизнес-омбудсмена Иркутской области

Иркутская область, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель иркутского отделения «Опоры России», депутат думы Иркутска Александр Якубовский выдвинулся на должность регионального уполномоченного по правам предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соответствующий пакет документов на имя губернатора Сергея Левченко кандидат подал 28 апреля. Александр Якубовский отметил, что полностью осознает ответственность, которую накладывает должность.

– Работа регионального омбудсмена для меня абсолютно понятна. Я уже давно в сфере защиты прав предпринимателей и осознаю, насколько это нужное и важное дело. Конечно, деятельность уполномоченного – это более серьезный и ответственный уровень, по сравнению с общественной работой. Но я к этому готов, – отметил Александр Якубовский.

Теперь на пост бизнес-омбудсмена претендуют четыре человека. О своём желании занять это место заявили председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов и руководитель ООО «Благородное дерево» Дмитрий Брагин. Ранее в качестве претендента был зарегистрирован депутат думы Иркутска Александр Квасов. Однако против его кандидатуры уже высказался экс-омбудсмен Алексей Москаленко, а также несколько представителей бизнес-сообщества.

ПОДРОБНОСТИ:

Минэкономразвития Иркутской области принимает мнение предпринимательского сообщества о кандидатуре на должность омбудсмена. Опрос начался 25 апреля и продлится до 10 мая включительно.

принимает мнение предпринимательского сообщества о кандидатуре на должность омбудсмена. Опрос начался 25 апреля и продлится до 10 мая включительно. Мнения нужно приносить лично в Минэкономразвития на бумажном носителе по адресу: Иркутск, улица Горького, 31, каб. 337 с 09:00 до 18:00 часов (обед с 13:00 до 14:00), направлять через факс по телефонам 8(3952) 25-44-62, 24-12-49 или электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Файл в формате Word для заполнения утвержденной губернатором Иркутской области формы выражения мнения предпринимательского сообщества можно скачать по ссылке http://irkobl.ru/authorities/upolnomochennyy-po-zashchite-prav-predprinimateley-v-irkutskoy-oblasti/ .