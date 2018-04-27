|Экономика / Бизнес
|28.04.2018
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Александр Якубовский претендует на место бизнес-омбудсмена Иркутской области
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Иркутская область, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель иркутского отделения «Опоры России», депутат думы Иркутска Александр Якубовский выдвинулся на должность регионального уполномоченного по правам предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Соответствующий пакет документов на имя губернатора Сергея Левченко кандидат подал 28 апреля. Александр Якубовский отметил, что полностью осознает ответственность, которую накладывает должность.
– Работа регионального омбудсмена для меня абсолютно понятна. Я уже давно в сфере защиты прав предпринимателей и осознаю, насколько это нужное и важное дело. Конечно, деятельность уполномоченного – это более серьезный и ответственный уровень, по сравнению с общественной работой. Но я к этому готов, – отметил Александр Якубовский.
Теперь на пост бизнес-омбудсмена претендуют четыре человека. О своём желании занять это место заявили председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов и руководитель ООО «Благородное дерево» Дмитрий Брагин. Ранее в качестве претендента был зарегистрирован депутат думы Иркутска Александр Квасов. Однако против его кандидатуры уже высказался экс-омбудсмен Алексей Москаленко, а также несколько представителей бизнес-сообщества.
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